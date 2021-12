Estamos en la sexta ola y los contagios se multiplican. Las restricciones vuelven a endurecerse y muchos están cancelando sus viajes programados porque la situación está descontrolada. Sin embargo, hay otros que no están dispuestos a renunciar a sus planes y en ese grupo están Nuria Roca y Juan del Val.

La presentadora publicaba una fotografía en el aeropuerto dispuesta a emprender un viaje. Lo que no podía imaginarse es que una imagen tan inocente sirviera para ser duramente criticada.

En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara.. etc.etc.

No viajar, no juntarse con la familia....no has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra. Un poco de respeto a la audiencia por favor.

Hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia.

Acojonante tanto decir q la gente se quede en casa y colgando fotos en aeropuerto

Yo no puedo ir ni a casa de mi madre y otros viajando. Así nos va

No se calla

Este tipo de frases se han multiplicado en los comentarios a esa imagen. Pero no le ha impedido coger el vuelo y llegar a su destino. Y ya más relajada y antes de acostarse, ha querido mandar un mensaje a todos esos que la han criticado.

“Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar”, empezaba aclarando.

“Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia”, continuaba para dejar claro que no se ha saltado ninguna norma de seguridad.

“Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten”, continuaba sobre aquellos que la critican.

Y ha querido añadir que esto de entrar al juego de las críticas no es algo que suela hacer habitualmente. “Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar”, explicaba.

Ah, y advertencia para los que no están de acuerdo con lo que ha hecho: “Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos. 😘♥️”.