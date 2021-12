Dulce María confiesa las duras condiciones laborales que tenía en RBD

RBD se convirtió en todo un fenómeno mundial. El grupo mexicano que surgió de la famosa telenovela juvenil Rebelde estuvo cuatro años haciendo cantar a toda una generación. Sálvame, Ser o parece o Solo quédate en silencio son solo algunas de las canciones que nos regalaron a principios de los 2000s.

Pero para los integrantes del grupo no fue todo un camino de rosas. Ni mucho menos. Recién llegados al mundo del entretenimiento, con apenas 20 años y sin experiencia, los chicos y chicas fueron víctimas de algunas injusticias. Empezando por el poco dinero que recibían.

Ha sido Dulce María quien ha hablado por primera vez sin tapujos sobre aquellos años. Lo ha hecho en una entrevista con Yordi Rosado, donde ha recordado los inicios de su carrera de la mano de Rebelde.

Dulce María, al igual que sus compañeros y compañeras de RBD, se hizo famosa a nivel mundial gracias al éxito de Rebelde. Pero no fue todo maravilloso. De hecho, ha reconocido que trabajaba tantas horas por aquel entonces que ni si quiera se dio cuenta del alcance que había tenido la serie:

“Estábamos todo el día grabando. Cuando yo me di cuenta, que fue una revelación para todos, fue una vez que fuimos a cantar al zócalo. Fue una locura. Ahí fue cuando dijimos 'ok, esto está muy fuerte. Yo creo que estando dentro es diferente que verlo de fuera porque nosotros no parábamos de trabajar. Ya después que empezó a tener más fuerza el grupo, empezamos a tener giras internacionales en medio de las grabaciones. Era grabar de lunes a viernes. Viernes sábado y domingo eran giras"

De este modo, la cantante ha confesado que había épocas en las que trabajaban siete días a la semana. Además, no se dieron cuenta de la fama que habían alcanzado hasta que llegaron los conciertos.

Sin un salario en condiciones

Aunque posiblemente eran las personas más famosas de todo México en es momento, el éxito no fue sinónimo de riqueza. Al menos, teniendo en cuenta todo lo que vendían. Y es que cuando los jóvenes firmaron el contrato no tenían ni idea del fenómeno que iba a ser RBD.

Dulce María en ese momento solo tenía 18 años y no tenía ni idea de contratos laborales. Además, como las canciones formaban parte del grupo que se había formado dentro de la serie, las canciones les pertenecían: "Cuando tú firmas, que yo ya lo había hecho en otras producciones, firmas de todo con el personaje. Nunca había pasado algo así, acababa de cumplir 18 años, no pensé que fuera a pasar eso, por eso todas las cosas era explotación de nuestra imagen, pero era mi personaje, no era Dulce María, era Roberta".

No era Dulce María, era Roberta



La cosa no se quedo ahí. Un día, Dulce María y sus compañeros se dieron cuenta de una nueva injusticia: todos estaban cobrando muy poco. Además, unos cobraban más que otros: “Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que todos ganábamos diferente en los shows. Era súper poquito A nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos a la oficina del jefe para ganar todos igual. Pero ya fue el último año”

A pesar de eso, Dulce María sigue recordando con cariño aquella época de su vida. Y es que le debe mucho a RBD.