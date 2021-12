Juan del Val comparte la imagen más surrealista de su viaje con Nuria Roca y los comentarios son lo mejor

Nuria Roca y Juan del Val han decidido acabar el año fuera de nuestro país. La pareja ponía rumbo a Turquía con sus hijos y compartían la noticia desde el aeropuerto. Un hecho que provocó un aluvión de críticas a la pareja por viajar en tiempos de covid cuando supuestamente lo habían desaconsejado en la tele.

La presentadora no quiso quedarse callada y contestó para callar bocas y ya advirtió que iba a ir compartiendo imágenes de su viaje quisieran o no los que tanto les han criticado.

Parece que están disfrutando de una experiencia única que incluye un vuelo en globo que ha dejado imágenes increíbles y bastante envidiables. Viendo las fotografías que han compartido uno se imagina que la pandemia ya no existe.

Unas imágenes tan impactantes por su belleza que se han llevado unos cuantos piropos.

Judit Mascó: Meravellós !!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽

Jaydy Michel: ❤️🙌❤️🙌❤️🙌❤️🙌

Lydia Bosch: Wow!!! 😍😍😍😍❤️

Toni Acosta: 🙌🙌🙌🙌

Bibiana Fernández: 😍😍😍❤️❤️❤️❤️

Maribel Verdú: 🙌🙌

La otra cara

Mientras Nuria mostraba las imágenes más idílicas de sus vacaciones familiares, su marido, se decantaba por las más curiosas. No ha podido evitar compartir el escaparate más surrealista que ha visto nunca.

“Es el maniquí más loco que he visto en mi vida… Farmacia en #Capadocia #turquia🇹🇷”, escribía junto a la imagen de ese escaparate que es para dejarnos la boca abierta. No tenemos claro si lo mejor es la locura de maniquí que nos ha mostrado o los comentarios que han dejado sus seguidores. “El mensaje es Como que la Salud te pone payasa o algo así no?”, preguntaba el director de cine Félix Sabroso. Y no era el único que tenía algo que decir.

El vestido de la Pedroche de estas campanadas🔥

Venden droga no tiene otra explicación 😂

En breves es tendencia 😂 y Pilar Rubio se lo pone a Pablo Motos en el hormiguero 😂

Eso es una tienda de carnaval, más que una farmacia 🤣🤣🤣🤣🤣

Se nota que el pelo es natural. No se que tiene el pelo turco…

También ha querido compartir lo que ha visto en televisión y no, no se trata de una de esas series turcas que tanta aceptación están teniendo en nuestro país. Ha escogido una película china doblada en castellano latinoamericano.

“Estoy viendo una película china doblada que posiblemente es la peor película de la historia del cine 😂😂😂 Como podéis comprobar la protagonista no es de mucho hablar (ella es más de suspirar)😂😂😂 Joder, qué ataque de risa tengo!!”, comentaba.

Está claro que están disfrutando de este fin de año.