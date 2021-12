Inesperada despedida de la suegra de Álvaro en su hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones 4’

La cara de Álvaro al ver llegar a su suegra a su hoguera en La isla de las tentaciones, fue todo un poema. Menudo marrón tener que dar explicaciones a Charo después de haber sido infiel a Rosario. “Tranquila si vas a ver cosas así fuertes”, le decía Álvaro a su suegra para prevenirla antes de ver las primeras imágenes. “Que no tengo diez años”, le respondía ella.

Álvaro no sabía dónde meterse mientras veían las imágenes de su acercamiento a Sabela. Un coqueteo que fue poco a poco y que terminó en la cama con mucho movimiento bajo las sábanas.

“¿Estás a gusto?”, es lo primero que le preguntaba a su yerno que no paraba de resoplar. “A gusto también se ha quedado tu hija”, le contestaba él. “Espero que también se haya quedado a gusto porque hijo mío…”, deseaba la madre de Rosario.

“Y tú dices que la quieres, ¿no? Y yo me lo creo”, le preguntaba. “Ese sentimiento sigue, está por dentro. Creo que no sabes lo que ha pasado realmente aquí, me estás juzgando por unas imágenes que me has visto, peor realmente a tu hija no la has visto”, respondía él a su pregunta.

“Tú no respetas a mi hija, así de claro”, decía una madre cada vez más indignada mientras él aseguraba que nunca se le había dado bien discutir con su suegra. “Por lo menos ten un poco de vergüenza y cállate la boca”, añadía Charo.

Cuando Sandra Barneda le preguntaba lo que podría haber sentido su hija al ver estas imágenes, explicaba que mucho dolor, algo que no apoyaba Álvaro que informaba a su suegra de que ella estaba con dos en la otra villa.

La otra cara de la historia

Después llegaron las imágenes de la villa de Rosario y sus momentos de pasión con Suso y Simone. Álvaro se vino arriba, aunque su suegra solo tenía algo que decir: “Que disfrute, ¿qué quieres que te diga?”. “Pues que disfrute, pero a mí me pierde”, aseguraba él.

Suegra y yerno se enzarzaron una discusión donde salieron errores del pasado. Cuando Sandra le preguntaba a Charo si creía que podía tener una relación con alguno de los dos chicos que ha conocido en la villa, ella lo ponía en duda. “A lo mejor es un calentón y luego se arrepiente”, decía ella.

Sandra le hizo una pregunta muy difícil: “¿Quieres que Álvaro siga en la familia?”. Después de pensárselo un poco dio su opinión: “Yo por mi hija, si se perdonan, pues yo lo aceptaría en la familia. Si lo hemos tratado bien, él lo sabe”. Eso fue lo único en lo que estuvieron de acuerdo.

Despedida

Como, en definitiva, esto era una hoguera de confrontación, Sandra lanzó la pregunta. En cuanto a las diferentes opciones de abandonar el programa, Charo tenía claro que lo que más le gustaría es que su hija abandonara el programa sola. “Que se aclare las ideas. Si es para bien con Álvaro, para bien, pero que se vaya sola, será mejor para ella”, contestaba.

En ese momento Álvaro se derrumbó. “Te quiero decir una cosa, para mí no es fácil”, decía entre lágrimas, “no es fácil venir aquí y ser como yo he sido siempre, el típico chaval que siempre está como una roca y no expresa sus sentimientos. Al final a tu hija la he querido como a ninguna persona en este mundo. He querido más a tu hija que a mi familia, Charo. Y para mí esto no es nada fácil. Solo quiero decirte que no quiere tener ningún mal rollo con vosotros porque para mí sois parte de mi familia y el verte aquí se me han removido muchos sentimientos, pero me duele que veas estas imágenes porque sé que para ti no es fácil y para mí no lo está siendo”.

Finalmente llegaba la hora de despedirse y lo hacían, inesperadamente, con un abrazo mientras Álvaro no paraba de repetir, “qué pena”. Eso sí, ella dejaba claro que no le gustaría que su hija volviera con Álvaro.

Pero esa decisión la tiene que tomar su hija y nunca se sabe lo que puede pasar.