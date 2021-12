Villa Paraíso pone a Zoe contra las cuerdas en ‘La isla de las tentaciones’ por “mete mierda”

Sandra se enfrentaba a una hoguera de confrontación con Darío que cuestionaba su futuro en La isla de las tentaciones. Por eso, antes de saber si iba a continuar o no en el programa, quiso aclarar las cosas con sus compañeras.

“Yo no quiero salir de aquí y encontrarme sorpresas por vuestra parte. Siempre os he dicho que yo prefiero que vengáis de cara conmigo”, les decía a sus compañeras poniendo énfasis en Zoe que según Gal.la iba contando que ella estaba manteniendo un papelón en la villa.

Gal.la explicó que fue una conversación que tuvo con Zoe una noche en la que había discutido con Sandra y que acabó calentándole la cabeza. “Tampoco te pienses más allá porque tú también hablaste cosas y también soltaste por la boca fueguito”, respondió Zoe.

Sandra insistía en que no le había gustado que hubiera intentado ponerla en contra de una de sus compañeras, algo que negaba Zoe que acaba pidiendo disculpas si la había hecho sentir así.

Zoe contra todas

“Llegar a ese extremo de ‘Zoe va a atacar, Zoe es una mete mierda’, eso, lo siento mucho, pero yo no lo voy a permitir porque a mí no me han criado así y yo no soy así”, se defendía la novia de Josué.

“Creo que Zoe ha manipulado a alguna de mis compañeras y pienso que por un error que haya tenido yo con mi pareja no tienes por qué juzgarme”, decía Sandra a las cámaras.

“Hemos tenido una conversación ahora y me he sentido un poquito atacada porque al final todo lo que hago o lo que digo es siempre para el bien de todo el mundo y resulta que no ha sido así, asumo mis errores y a partir de ahora intentaré actuar diferente para que no les siente mal”, le explicaba Zoe a Sandra Barneda cuando llegaba a la villa y les preguntaba qué es lo que pasaba.

“Desde que supimos lo de Sandra yo hice un comentario de que como ella había entrado aquí mintiendo, entre comillas, a mí me costaría volver a confiar en esa persona porque yo soy así”, explicaba Zoe sobre lo sucedido asegurando que se sentía atacada.

“Yo no creo que estemos atacando a Zoe, creo que lo estamos diciendo de una manera constructiva para que tú puedas entender también nuestra posición”, aclaraba Gal.la.

“Es respetable que tú no te fíes de nadie, pero que intentes intoxicar para que las demás…”, añadía Rosario. Pero Zoe la cortaba para dejar claro que ella no estaba intoxicando.

El caso es que parece haberse asentado el mal rollo en Villa Paraíso. Las chicas no acaban de ver bien que Zoe quiera estar metida en todo y lo interpretan como una intención de querer “meter mierda”.

Veremos si esto estalla o son capaces de encontrar un punto de encuentro entre ellas.