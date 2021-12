Despistaos, sobre Ilusionismo: “Hemos trabajado como nunca para hacer este disco”

Despistaos demuestran con cada canción que las guitarras y las melodías trabajadas nunca pasarán de moda. Hablamos con Dani Marco y José Krespo, dos de los integrantes de la banda, y con Cepeda de su canción juntos: Demasiado Tarde, en la que también ha participado Martín de Dvicio. Los tres artistas han condensado su talento en este tema colaborativo que funciona como adelanto del nuevo disco de la banda de Guadalajara que verá la luz el 25 de febrero de 2022 y que lleva por título Ilusionismo.

Demasiado Tarde aborda una historia de amor universal y con sonido 100% Despistaos, pese a las modas. Como explican a LOS40 en esta entrevista, los músicos se sienten más pegados si cabe a su propia esencia y se resisten a los ritmos más urbanos. De hecho, nos cuentan que: "No es cuestión de que no nos guste el trap o el reggaetón, es que a nosotros no nos pega", aclara José krespo, guitarrista de la banda. "No venderíamos más por hacer reggaetón", asegura entre risas Dani, cantante y compositor de Despistaos.

Despistaos, en una imagen promocional de 2021. / Warner Music

'Demasiado tarde' iba a ser para otro artista

Hay una anécdota que cuentan sobre este single y es que Demasiado Tarde, nació de una Sound Camp y estaba destinado a otros artistas, pero acabó finalmente en el repertorio de Despistaos y con Cepeda y Martín de Dvicio como colaboradores de lujo. Los artistas identificaron muy pronto que ese tema tenía que ser para ellos, que tenían que grabarlo, y el resultado no ha podido ser más satisfactorio. En solo dos semanas desde que salió el videoclip, la canción cuenta con más de 153.000 visitas en YouTube.

Este single es el tercero que lanza la banda de su nuevo disco y llega después de canciones como Inseparables y Cuando te olvides de mí.

Química y respeto en el estudio

Sobre su implicación en el proyecto, Cepeda explica que: "Intento colaborar con artistas que respeto y que siempre han significado algo para mi carrera como Dani y Krespo. Colaborar con ellos para mí es un honor y es la banda sonora de toda mi adolescencia", dice Luis, en referencia a esa química que surgió entre ellos a la hora de grabar, algo que no se puede fabricar porque o fluye o no fluye.

Nuevo disco de Despistaos: Ilusionismo

“Hemos trabajado como nunca para hacer este disco”, explica Dani sobre Ilusionismo, que llegará el 25 de febrero y ha contado de nuevo con la producción de Tato Latorre. En el álbum se encuentran canciones que ya hemos escuchado como Inseparables, Vulnerables junto a La Oreja de Van Gogh o Cuando te olvides de mí. Estas canciones las van a presentar en directo en una gira que comienza el 4 de marzo en Madrid y que recorrerá Barcelona, Burgos, Valencia o Valladolid, entre otras ciudades. Para más información, consulta las fechas en sus perfiles sociales.



Canciones de Ilusionismo

1.Mientras bailas sola

2.Inseparables

3.Expertos kamikazes

4.De colores - con Defreds

5.Cuando aún sabíamos volar

6.El límite

7.Cuando te olvides de mi

8.Vulnerables - con La oreja de Van Gogh

9.Quédate a dormir conmigo

10.No te sueltes (nunca más de mí)

11.Demasiado tarde - con Cepeda y Martín (Dvicio)