Así vende Tom Brusse su trabajo en España en un reality francés: “Olé”

Tom Brusse se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de los realities de Telecinco. Aunque el francés de 29 años empezó en Mujeres y Hombres y Viceversa, no se hizo conocido por gran parte del público hasta la segunda edición de La isla de las Tentaciones. Su relación con Melyssa Pinto fue la más comentada de toda la temporada, protagonizando momentos que ya forman parte de la historia del programa.

Pero no ha sido la única isla famosa que ha visitado Tom en los últimos meses. El francés también ha sido uno de los concursantes de Supervivientes 2021, donde demostró que no eran tan malo como pensábamos. Incluso consiguió llevarse bien con su expareja Melyssa Pinto (cuya relación terminó en La isla de las tentaciones). Además, desde hace meses colabora en varios programas de Mediaset.

Tras conquistar la televisión española, Tom tiene un nuevo desafío: conseguir éxito en la francesa. El joven será uno de los concursantes del nuevo reality de citas de Francia llamado: 10 couples parfaits. Se trata de un programa de citas donde “gracias a la ciencia” consiguen emparejar a las personas.

Una presentación muy española

Tom Brusse ha grabado una presentación para el programa donde resume quien es él. Y la verdad es que ha hecho muchas referencias a su paso por los platós de Mediaset. Y es que menudo currículum se le ha quedado en los últimos meses.

En el video, que apenas dura un minuto, Tom aparece mirando a cámara y enumerando algunos de sus logros. ¿El primero? Ser conocido en España:

“Me llamo Tom. Soy francés, pero soy conocido sobre todo en España. Ole. He hecho cuatro programas de telerrealidad muy conocidas y ahora soy colaborador en el canal más importante de España”.

Tras contar su paso por la televisión española, Tom ha continuado hablando sobre su personalidad y sus preferencias: “Soy un poco bromista, pero ante todo soy un gran seductor. Mi debilidad son las mujeres. No sé decir que no. Por más que me guste ser popular, lo que tengo ganas ahora es de construir mi vida al margen de los focos. Tener una mujer, hijos, un perrito. Y espero que la ciencia me ayude a encontrar el amor de mi vida”.

El programa se estrenará el próximo 3 de enero TFX. Tendremos que esperar para ver si el francés comparte más imágenes de su paso por este programa.