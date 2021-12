Bugs Dany o Eltonton John: ¿De qué irá vestido Dani Mateo esta noche en las campanadas de La Sexta?

Si el vestido de Cristina Pedroche es uno de los puntos fuertes de la Nochevieja en España y el gancho que usa año tras año Antena 3 para atrapar a los espectadores en esta noche tan especial —y que da tanta audiencia—, el vestuario de Dani Mateo es el as que se ha guardado bajo la manga La Sexta este año.

Aunque es difícil hacerle la competencia a la colaboradora de Zapeando, que copa todas las miradas desde que por primera vez en 2014 se puso al público en el bolsillo con un look muy atrevido, este año su cadena hermana en Atresmedia lo va a intentar de la mano de Dani Mateo y su público. La Sexta ha propuesto a sus telespectadores que escojan entre varios modelos el outfit que quieren que el presentador de las campanadas se ponga esta noche, y aunque la suerte ya está echada, ni él ni quienes le siguen podrán saberlo hasta que llegue el momento de tomarse las uvas.

Eso sí, como el público no podía esperar tanto, la cadena ha desvelado cuáles son los dos looks finalistas. Los espectadores tenían tres opciones para elegir y han dejado fuera a la más seria, la de Agente 007. Por lo que en estos momentos no se sabe si el presentador tendrá que vestirse esta noche de Bugs Dany o de Eltonton John.

Lo que sí se conoce son los porcentajes finales de la votación entre estas dos alternativas: un 67% de los encuestados han apoyado a uno de estos estilismos mientras que el 32% restante ha escogido el otro. ¡Vamos, que los espectadores han tenido muy pocas dudas entre el conejo de dibujos animados y el gran artista británico!

Las opciones de Dani Mateo

Por un lado, el traje de Bugs Dany es más recatado y calentito. Con este vestuario Dani Mateo podría asomarse a la Puerta del Sol de Madrid totalmente cubierto de pelo, una capucha y una zanahoria en la mano que le darían un aspecto de lo más cómico. Eso sí, ¡con este seguro que no pasa frío!

Los trajfes finalistas para las campanadas de Dani Mateo en 2021. / Zapeando - La Sexta

Por el otro lado está la versión Eltonton John. Se trata de una versión también algo cómica de los típicos trajes de Elton John pero con mucho más de todo. Más campana, más brillantes y mucho más escote. Este look no es tan calentito, pero es el favorito del presentador, que aseguró este jueves en Zapeando que le hace más ilusión el de Elton John.

"Pero os voy a decir porqué, porque Pepa, la persona que lo está haciendo, lleva poniendo piedrecitas hasta las tres de la mañana, semanas... Entonces.... No es que me quede mal el de conejo. A mí todo lo que sea taparme el cuerpo es que me viene muy bien, pero creo que me va a tocar lucir escotazo", bromeó Mateo al respecto.

Pero ¿quién sabe? ¡Quizá Mateo se equivoca y se viste de conejo!