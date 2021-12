Las cinco mejores series de anime para acabar 2021 y empezar 2022

Inmersos ya en fechas navideñas (casi saliendo para aquellos que no esperen nada de los reyes de Oriente), que tradicionalmente vienen ligadas a una ingente cantidad de regalos y dinero que cambia de manos, hay que tener en cuenta a los fans de la animación con ganas desorprender a amigos, familiares y pareja o simplemente para resolver un autor-regalo de última hora.

Afortunadamente, ha sido un buen año para la animación, así que hemos querido recopilar las mejores series de animación puestas en tienda durante 2021, que engloban desde clásicos atemporales a lo que más está pegando en estos momentos, para que no se quede nadie sin lo suyo.

Guardianes de la Noche



Guardianes de la Noche / Selecta Vision

Lo último de lo último. Kimetsu No Yaiba (título original de esta obra) tiene Japón patas arriba desde que se lanzó el manga y ha revolucionado también la animación nipona moderna, que no atraviesa su mejor etapa como artesanía. No es la primera vez que hablamos largo y tendido de uno de los hits más grandes de los últimos años, que incluso recibió una película en cines el pasado mes de abril.

Cuenta la historia de Tanjiro, un joven que pierde a casi toda su familia por el ataque de un demonio, y ve a la única hermana superviviente convertida en uno de ellos. A partir de ahí, Tanjiro entrenará para unirse al cuerpo de ‘Cazadores de Demonios’, mientras busca una cura para devolver la humanidad a su hermana.

Guardianes de la Noche / Selecta Vision

Selecta Visión ha puesto en las tiendas la primera temporada de la serie dividida en dos volúmenes de 13 episodios cada uno. Además, tenéis dos ediciones en Blu-Ray; la normal y la de coleccionista en formato A4 y cargadita de ‘goodies’ difíciles de ignorar.

Una edición espectacular para una serie sensacional y un regalo excelente para cualquier aficionado a la animación japonesa.

Ed.Coleccionista de la primera temporada de Guardianes de la Noche / Soujiro

Made in Abyss

Made in Abyss / Selecta Vision

Ganadora del premio al mejor anime de 2017, Made in Abyss tiene como protagonista a Riko, una huérfana que vive en la isla de Orth, donde hace más de mil años se descubrió el Abismo, la última zona inexplorada del planeta.

Este Abismo tiene miles de metros de profundidad, y guarda artefactos y restos de una civilización perdida. Guardándolos hay una gran cantidad de monstruos y peligros, a lo largo de todas y cada una de sus capas. Riko quiere convertirse en una exploradora como su madre, que desapareció hace años en el Abismo, e iniciar un viaje del que poca gente puede volver.

Made in Abyss / Selecta Vision

Esta serie tiene un diseño del todo particular, con líneas casi infantiles para un argumento para todos los públicos (sino adulto), y una gran animación en ese momento que comentábamos antes en el que no es fácil encontrarla.

De nuevo, las series que lo merecen reciben el tratamiento coleccionista al que Selecta-Visión ya nos ha acostumbrado y esta no ha sido la excepción. Podéis haceros con ella en un formato Digipack o en esa caja dura y bonita de formato A4 que tanto luce en la estantería.

Made in Abyss Ed.Coleccionista / Selecta Vision

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop / Selecta Vision

Aunque Netflix acaba de confirmar que la serie de imagen real basada en el anime no tendrá segunda temporada, Cowboy Bebop sigue de rabiosa actualidad. Nunca está de más recordar de donde viene todo ese ruido que genera ahora y, de paso, que la fuente original suele ser mejor que cualquier adaptación.

Ambientada en el año 2071, la historia sigue a los tripulantes de la nave espacial Bebop, Spike Spiegel, protagonista principal, y Jet Black.

Trabajan de cazarrecompensas a lo largo de la galaxia, buscando los trabajos mejor pagados, mientras se van dando pinceladas de su tortuoso pasado. Más tarde se les unirán Faye Valentine, una timadora amnésica, Ed, una niña con facilidad para el hackeo, y el perro Ein.

Un clasicazo mayúsculo que Selecta ha re-editado para que no falte en las estanterías de las tiendas en estos últimos días del año.

Cowboy Bebop / Selecta Vision

Record of Lodoss War

Record of Lodoss War / Selecta Vision

¡Un buen viaje al pasado! Anime noventero muy popular en su día que llevaba al terreno de la animación japonesa el concepto ‘Dungeons & Dragons’.

Se centraba en las aventuras del joven Parn, hijo de un caballero, que sale a ver mundo para descubrir que paso con su padre y porque ha aumentado el numero de orcos cerca de su aldea.

Se le unirá su amigo de la infancia Etoh, un hechicero llamado Slayn, el enano Ghim y el ladrón Woodchuck. A lo largo de la serie, Parn encontrará aliados y enemigos por igual, mientras intenta descubrir, mientras la trama se va complicando poco a poco.

Una serie de 13 OVAs que habían quedado perdidas en el olvido hasta este año. Si tenéis suerte todavía podréis encontrar alguna edición de coleccionista pero en el peor de los casos, tenéis el formato estándar en DVD y BluRay.

Un seria muy recomendable que recuerda que cualquier tiempo pasado fue mejor. Muy recomendable a todos aquellos que ya peinamos canas pero igualmente adecuada para nuevas generaciones que quieran descubrir cómo es el anime “de verdad”.

Record of Lodoss War / Selecta Vision

Ranma ½

Ranma 1/2 / Selecta Vision

¿Qué decimos de Ranma que no hayamos dicho ya? Con permiso de Dragon Ball, que me ha forjado y curtido como ser humano en este mundo hostil y debe recibir ese crédito, Ranma es la serie que mejores recuerdos me trae de la infancia. La última serie en recibir el tratamiento ‘Blu-Ray’ de Selecta Visión con el incentivo de que no existe ninguna edición en formato doméstico ‘en condiciones’ terminada en nuestro país.

Ya sabréis que el argumento sigue a Ranma Saotome, que durante un entrenamiento con su padre en Jusenkyo, famoso por sus estanques malditos donde se han ahogado multitud de personas, acaba cayendo a uno que lo convierte en chica al contacto del agua fría, volviendo a su apariencia normal con agua caliente.

Ranma 1/2 / Selecta Vision

Su padre Genma no tiene mejor suerte y acaba convertido en un oso panda.

A partir de ahí iniciarán su andadura para encontrar un remedio, con base en la casa de la familia Tendo, ya que Ranma tiene un matrimonio concertado con una de las hijas de esa familia por culpa de ambos padres.

Por supuesto, la maldición que los acompaña hará que haya enredos y malentendidos a porrillo, y más conforme se vayan uniendo más personajes que corrieron la misma suerte en Jusenkyo, como Ryoga, Moose, Shampoo y demás. La mejor obra de Rumiko Takahashi con diferencia y recomendación obligada para cualquier.

Es un placer saber que, por fin, vamos a poder tener una edición completa y definitiva de una de las mejores series que ha dado la animación nipona.