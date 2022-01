Adele empieza 2022 por todo lo alto

Adele ha empezado el año nuevo igual que terminó el anterior: por todo lo alto. La británica ha repetido este sábado 1 de enero en el número uno de LOS40 con Easy on me, la balada que sirvió de adelanto a su cuarto álbum, 30. Con esta son cuatro las veces que la canción ha liderado la lista (las dos últimas de forma consecutiva), o lo que es lo mismo: de sus once semanas en el chart, Easy on me se ha pasado cuatro en la primera posición. Debutó en el #3 y en todo este tiempo nunca ha estado por debajo del cuarto puesto.

Adele - Easy On Me (Official Video)

Conseguir ser número uno cuatro veces no es algo que suceda con frecuencia. La última canción que lo logró fue Todo de ti, de Rauw Alejandro, en 2021. Para encontrar otro antecedente hay que remontarse a 2017, con Shape of you, de Ed Sheeran.

Aunque no hará gira, todo parece indicar que a lo largo del año que acaba de comenzar Adele seguirá dando que hablar. Se esperan con ansia los dos únicos conciertos que ha anunciado (el 1 y el 2 de julio en el Hyde Park londinense) y el aluvión de premios que a buen seguro están por llegar. De momento, 2022 no ha podido iniciarse mejor para la portentosa cantante, con este nuevo número uno en nuestra lista. ¡Enhorabuena!