¿Hará Adele una gira con ‘30’? La artista responde

Adele está a punto de hacer felices a sus millones de fans en todo el mundo. La británica va a lanzar este viernes 19 de noviembre su cuarto álbum de estudio 30, con el que pondrá fin a seis años de parón musical.

Por ello, se ha convertido en una de las artistas del momento. Tanto es así que está ocupando las portadas de todos los medios. Aunque ella no se ha podido esperar a este viernes para desvelar algún que otro avance de este nuevo disco, algo que solo ha aumentado el nerviosismo de todos sus fans.

El lanzamiento de un disco suele venir acompañado de una gira, y eso es algo para lo que los seguidores de la británica se están preparando. Pues bien. Traemos malas noticias para todos ellos. Adele ha dejado claro que no habrá tour con 30.

Ha sido en una entrevista con John Mayer en SiriusXM. "No ,probablemente no. Me encantaría. Estaba desesperada por ir de gira... Me metí en el ritmo la última vez. [...] No me pega sacar un álbum este año e ir de gira con él en 2023", explica Adele en la entrevista. Y es que debido al COVID-19 y la incertidumbre que este ocasiona en los distintos puntos del mundo, la británica prefiere no arriesgarse y esperar para hacer una gira con otros de sus proyectos por todo el mundo.

Una noticia que ha pillado por sorpresa a todos sus fans, ya que esperaban poder escuchar los temas de 30 en directo en algún momento de sus vidas. Los que sí podrán hacerlo serán sus seguidores británicos los próximos 1 y 2 de julio de 2022, ya que la artista anunció sus dos conciertos en Hyde Park de Londres.

En LOS40 hemos tenido la suerte de escuchar ya el nuevo disco de nuestra protagonista. Un disco en el que, sin duda, Adele explora en su vida y nos abre las puertas de sus propias vivencias. Llora, pide perdón a su hijo, celebra y resurge de sus cenizas en 12 canciones que apuntan a dar de qué hablar a nivel internacional.

Pero para poder escucharlo de nuevo tendremos que esperar a este 19 de noviembre. Fecha elegida por la artista para presentar su nuevo trabajo al mundo y compartir así la historai de su vida. Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo? Aunque habrá que esperar para poder hacerlo en directo.