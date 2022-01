Berta Vázquez habla de Ana Mena, Najwa Nimri, sus proyectos o el trabajo de influencer

Berta Vázquez es una artista multidisciplinar a la que muchos conocen por su faceta de actriz tras haber protagonizado películas como Palmeras en la nieve o series como Vis a vis, pero también canta y acaba de lanzar su proyecto musical llamado Museum.

Pero eso no la ha apartado de su faceta de actriz y pronto la veremos en la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, donde ha coincidido con artistas como Ana Mena. De ella, del trabajo de influencer, de Najwa Nimri y de su opinión sobre su música o su próximo poemario hemos hablado con ella.

Respecto a la serie, asegura que “viene un montón de gente, de actores nuevos, jóvenes, con talento increíble”. Una serie sobre influencers, una profesión sobre la que Berta tiene sus dudas.

La trampa de las redes sociales

“Creo que nos falta mucha educación en ese sentido, en las consecuencias que tiene decidir ser influencer y no estudiar, prepararte, educarte o formarte en algo, en realidad”, confiesa.

Ella es consciente de su papel como influencer al ser una persona conocida. “No me parece mal, yo lo hago. Las marcas se aprovechan de ti y tú de las marcas, es un intercambio. Pero en realidad dependemos de una red social que es la que manda, tiene que existir para que tú puedas ser influencer. Como todo lo que es el sistema y cómo está montado, me parece un poco tramposo”, admite.

Es algo que está viviendo muy de cerca a través de su hermana pequeña. “Entiendo que exista ese nuevo trabajo como los yotubers, etc. pero tiene como el lado oscuro, también. Yo tengo una hermana pequeña de 21 años y llevo tres años intentando hablar con ella, de tienes que estudiar, y no hay nada que le pueda decir porque todos sus amigos hacen eso. Su generación es esa y les falta educación porque no solo existe eso, existen otras maneras de vivir”, intenta hacer comprender sobre su postura ante las redes.

Sobre Ana Mena y Najwa Nimri

En la serie ha coincido con Ana Mena que, como ella, es una artista multidisciplinar. “No nos vimos mucho, igual un día hablamos un poco. Ne contó un poco lo que hacía ella y lo que hacía como artista. Me gustó mucho porque me dijo que también curra en Milán. Ella de repente dijo ‘yo quiero currar en Italia’ y se puso a estudiar italiano, se fue allí, se buscó su productor y está trabajando allí y me pareció como muy emprendedora, muy top”, explica.

Otra actriz cantante con la que también ha coincidido a lo largo de su carrera es Najwa Nimri con la que coincidió en Vis a vis. “Najwa está desaparecida, trabaja muchísimo, pero sí, escuchó nuestros temas en algún momento del proceso. Ella siempre me ha animado mucho. Ella también es como muy indie y de hacer sus casos y nos ha dado feedback durante el proceso”, explica sobre lo presente que ha estado en este nuevo proyecto musical que ha presentado en este fin de año.

Tiene serie, grupo musical y libro por publicar, será lo próximo que nos llegue de ella. “La verdad que me hace mucha ilusión eso. Publicamos en marzo, si no me equivoco y es un libro muy…hay un poco de todo, prosa, poesía, una especie de microrrelatos, pero también es como muy diario, hay cosas más personales, muy contemporáneo”, adelanta sobre ese libro.