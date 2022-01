Avance, fecha y nuevos detalles del documental de Janet Jackson

Como ya te adelantamos en LOS40 Classic, Janet Jackson estaba preparando un documental sobre su carrera y vida para 2022, cuando se cumple el 40 aniversario del lanzamiento de su primer álbum en solitario. Tan solo tenía 16 cuando editó este disco 1982, titulado como ella: Janet Jackson.

Ahora, hemos sabido que el trabajo producido por Workerbee y Associated Entertainment y titulado simplemente JANET ya tiene fecha oficial de publicación: el 28 de enero de 2022. La propia artista lo ha anunciado en sus redes sociales con un avance del documental en la que el director, Ben Hirsh, le pregunta por qué se ha decidido a poner en marcha este proyecto, siendo ella tan recelosa con su vida privada.

"Es algo que tenía que hacerse", explica Janet Jackson en los primeros segundos del avance que ha colgado Instagram y en el que vemos cómo diversas voces del mundo de la música y el cine ensalzan la figura de la creadora de Control como alguien que representa a muchas mujeres luchadoras, como una persona con un gran empoderamiento y tremendamente talentosa e icónica. Janelle Monáe, Missy Elliott, Woopi Goldberg, Mariah Carey o Ciara son algunas de las artistas invitadas en este serial para valorar la vida de Janet.

El documental explora su faceta como madre, hermana, amante, artista y también se repasa uno de los peores episodios de su vida: el escarnio público a la que fue sometida porque se le vio un pecho durante su actuación en la Super Bowl de 2004. Rápidamente, la mojigatería de la sociedad americana de la época canceló a Janet cuando ni siquiera ella fue responsable del descuido.

"Te fortalecen y luego, una vez que llegas arriba, son tan rápidos para derribarte", expresa la propia artista sobre ese momento en el medio tiempo de la Super Bowl.

Asimismo, JANET aborda el peso de su apellido, cómo era su relación con su padre Joe y el shock que supuso para ella la muerte de su hermano Michael. Unos 5 años ha estado gestándose este trabajo que verá la luz en unos días y que constará de 4 horas de metraje divididas en dos partes. El documental consta de mucho material de archivo exclusivo, vídeos caseros, entrevistas con su entorno y por supuesto con la propia artista que hará balance de estos 40 años de carrera.

Janet Jackson, durante su show en los MTV EMAs celebrados en Bilbao en 2018. / Dave Hogan/MTV 2018/Dave J Hogan/Getty Images for MTV

Gracias al documental, tanto seguidores como amantes de la música en general podrán conocer más acerca de la cantante de títulos tan destacados como Together Again, All for You o That's the way love goes y hermana del legendario cantante, compositor y bailarín Michael Jackson.

En estas cuatro décadas de trayectoria, la estrella norteamericana ha publicado once trabajos de estudio y tres discos de recopilatorios. La la artista visitó por última vez nuestro país en 2018 para asistir a la entrega de premios de MTV EMA que tuvieron lugar en Bilbao.