Janet Jackson tendrá su propio documental sobre su vida

Las películas biográficas y los documentales sobre artistas y grupos están en su mejor momento. Además de las ficciones que repasaron la vida de Freddie Mercury o Elton John, se han anunciado recientemente una serie sobre los Sex Pistols con Danny Boyle de director y un documental sobre la vida de Tina Turner. Pues a todos ellos se suma ahora uno más, y es que Janet Jackson también tendrá su propio documental en el que podremos conocer más a la artista.

Se estrenará con motivo del 40º aniversario de su primer disco, y tiene prevista su llegada en 2022. A través de él, que se llamará Janet, tendremos acceso a los hechos más importantes de la vida de la hermana de Michael Jackson. Con Workerbee y Associated Entertainment bajo la coproducción del material, que lleva gestándose tres años, pasaremos por algunos momentos felices, pero también otros que habría querido olvidar, como la muerte de su padre, Joseph, el fundador de los Jackson 5 o la conmoción que sufrió al enterarse del fallecimiento de su hermano.

Tal y como informa Variety, será un documental de dos partes y cuatro horas, que "promete ofrecer un acceso sin precedentes a su vida, y una mirada íntima, honesta y sin filtros a la historia no contada de una de los artistas con mayores ingresos en la historia de la música".

Janet Jackson se incorporó al programa The Jackson en 1976, al lado de sus hermanos Tito, Rebbie, Randy, Michael, Marlon, La Toya y Jackie, y colaboraba en algunos de sus temas musicales. Cuando cumplió los 16 años, en 1982, lanzó su primer disco en solitario, con el que comenzó una carrera de éxito que llega hasta nuestros días. También ha probado suerte en el mundo de la interpretación, desempeñando algunos papeles en películas como Poetic Justice (1993) o Why Did I Get Married? (2007) ente otras.