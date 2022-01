Miley Cyrus estrena canción y casi se queda en topless durante su actuación de Año Nuevo

Llevaba semanas anunciando el que sería uno de los grandes hitos de su carrera y no defraudó. Miley Cyrus presentó su especial de fin de año junto a Pete Davinson y tenía reservadas algunas sorpresas para el público. El Miley's New Year's Eve Party pudo seguirse a través de la cadena americana NBC y la cantante condujo el evento con gran maestría y desparpajo.

Tras recibir el año nuevo, la artista de Tennessee interpretó grandes éxitos como We Can't Stop y Party in the USA y también compartió escenario con músicos como 24K Goldn, Saweetie o su hermana Noah Cyrus. Sin embargo, no todo en la noche salió como esperaba y la cantante y compositora sufrió un pequño desliz del que, con destreza, pudo salir airosa.

Sin duda, el evento de Nochevieja de Miley fue uno de los programas más vistos con una audiencia de 11.2 milliones de personas. Además, “Miley Cyrus” en el puesto #3 de lo más googleado en Estados Unidos con más de un millón de búsquedas.

Miley Cyrus y su nueva canción YOU

Miley Cyrus' Electrifying Performance of "You". Miley’s New Year’s Eve on NBC

Estrenó nueva canción, titulada YOU, una balada preciosa con una melodía tremendamente adictiva que emocionó a más de uno. De hecho, Miley subió un post con el tema a Instagram y la publicación rápidamente se llenó de comentarios tipo: "Queremos esta canción en Spotify YA", a lo que la artista respondió que ni siquiera la había grabado todavía.

"Tengo algo de equipaje / Hagamos algo de daño / No estoy hecha para ningún caballo ni carruaje / sabes que soy salvaje / Estás mirando más allá / Quiero esa dulce magia nocturna / ese amor eterno /pero solo si es contigo", canta Miley en esta canción.



El vestuario le jugó una mala pasada

Para el evento de Nochevieja, Miley Cyrus mostró varios looks increíbles, uno de ellos formado por un conjunto dorado de minifalda y top fue el que le jugó una muy mala pasada. La artista se mueve por el escenario durante su actuación y nota como el top cede y empieza a caérsele. Rápidamente se percata, lo sostiene con la mano y se tapa el pecho al tiempo que se da la vuelta hacia la parte trasera del escenario.

Sin parar la actuación y con gran destreza, Miley recurre a una chaqueta que se había puesto en la actuación previa y continúa su show como si nada. Hasta la propia artista bromeó con el momento, que salvó de hacerse mucho más viral: "Definitivamente, todo el mundo me está mirando ahora". La cantante también bromeó con ello en redes.

Algunos usuarios de redes sociales recogieron el momento y lo destacaron en Twitter.