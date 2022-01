‘MasterChef Junior 9’ despide a dos de sus participantes predilectos y anuncia finalistas

MasterChef Junior no pierde el tiempo en sus ediciones, y esta vez no ha sido menos. El talent culinario más famoso de la televisión española ha inaugurado el 2022 con su semifinal, en un programa de lo más movido en el que no han dudado en irse de Sanabria a sus cocinas para poder dejar una final a la altura. Y lo han conseguido.

Eso sí, tiene su parte mala: el final de la noche dejaba a dos aspirantes por el camino, después de que sus elaboraciones no se pudiesen comparar a las de sus compañeros. Parece que el ritmo de la última prueba ya era de lo más exigente, aunque la presencia de Ofelia -aquella polémica concursante de MasterChef 9- le ha dado un dinamismo que pocos esperaban.

A pesar de sus peculiares frases y gritos, los peques han podido terminar sus platos… Aunque no a gusto de todos. El trío de jueces formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se ha puesto de acuerdo para elegir a sus cuatro finalistas, aunque dejando a dos de sus concursantes más queridos a las puertas del último programa:

De este modo, Alexia y Gonzalo se convertían en los expulsados de la semifinal. Aunque se van en un punto muy avanzado del programa, echarán mucho de menos a sus compañeros. Sobre todo, después de la buena amistad que han forjado Alexia con Olivia -o incluso después de confesar "medio medio" que le guste Guillem, después de su conversación con Ofelia- o con cualquiera de los "magníficos" concursantes de los que se despedía Gonzalo.

Se van dos de los rostros más queridos por el público, gracias a su carisma y personalidad dentro y fuera de las cocinas. El compañerismo ha vuelto a marcar esta edición de la edición de jóvenes del formato, y el dúo de expulsados ha sabido hacer gala de ello dejando momentos de lo más memorables en las cocinas. Sin ir más lejos, Alexia no pudo evitar contar al jurado que en uno de sus últimos platos no faltaba azúcar, sino que le había echado sal.

Los cuatro finalistas oficiales

Que estos dos aspirantes abandonasen el programa no era del todo malo, pues tras ello se pudieron conocer a los finalistas de esta novena edición del programa. Y ojo, que el nivel está de lo más ajustado.

Los grandes finalistas de esta edición son Olivia, Guillem, Carla y Ariel. Al final el perfeccionismo y el liderazgo de todos ellos -sin olvidar su inocencia y compañerismo, claro- les ha sido premiado con la posibilidad de convertirse en el nombre ganador del concurso. ¿Quién será?