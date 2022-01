Las redes sociales se enfadan con el programa y filtran imágenes del primer trío de La isla de las tentaciones

El Debate de las Tentaciones cebó anoche una escena única en el programa. Mediaset, con Sandra Barneda al frente, organizó toda una velada en torno a algo "muy fuerte" que los tertulianos fueron viendo, uno a uno, con la promesa de que al final de la noche, la audiencia también lo conocería.

Sin embargo, esto no fue del todo así. Los espectadores del programa satélite de La isla de las tentaciones solo pudieron ver una pequeña parte de lo que Nagore, Kiko Matamoros, Terelu Campos y los demás colaboradores del formato habían visto en directo un rato antes, y esto, cabreó mucho a los usuarios de Twitter. Tanto que la conductora del formato llegó a sostener en directo que "alguna ventaja tendrán que tener los colaboradores".

Y ya sabemos lo que puede pasar con la gente que se enfada en las redes sociales... ¡que el peligro de que alguien con acceso a ellas filtre las imágenes es inminente! ¡Y así fue! Poco después de que muchos sintiesen que Sandra Barneda les había dejado con la miel en los labios varios usuarios de Twitter decidieron subir a esta red social un fragmento del próximo programa de La isla de las tentaciones en las que se puede ver a Álvaro, el novio de Rosario haciendo un trío con Sabela, su tentadora favorita, y Rosana, una de las chicas que ha conquistado a Nico en Villa Playa.

Álvaro, Sabela y Rosana protagonizan el primer trío de la isla

Según se ha podido ver en el vídeo que han subido varios usuarios a Twitter, Sabela y Álvaro se encuentran en la cama cuando se incorpora por sorpresa a ellos Rosana, la tentadora que hasta ahora había estado con Nico. "Rosana, tú has venido a jugar, ¿verdad? Yo me apunto a todo" le dijo Álvaro a la soltera cuando esta llegó a la cama provocando una gran carcajada en las dos chicas.

"Yo no me había visto en estas en la vida. Al final las cosas no las puedes controlar del todo y las cosas salen como salen... Yo nunca había hecho un trío, me ha parecido una cosa innovadora para mí y me lo he pasado muy bien", añadió, después de la experiencia, Álvaro ante las cámaras del programa.

Enfado en las redes por lo que se vio

Aunque a los pocos minutos se filtraron las imágenes que supuestamente habían visto los colaboradores de El Debate de las tentaciones, el enfado en las redes se hizo patente enseguida. Eso sí, muchos tiraron de humor y usaron memes para mostrar su descontento con el cebo que había usado el programa para intentar captar audiencia de cara a la gala de este martes.

España entera después de haber sido timados con las dichosas imágenes: #TentacionesDBT8 pic.twitter.com/023fYoKA86 — lola (@muselola_) January 4, 2022

PERO Y ESTA MIERDA DE IMAGENES QUE NO ENSEÑAN NADA #TentacionesDBT8 pic.twitter.com/DXUWIzeF0V — Victor Gil 📺 (@Victorgppp) January 4, 2022

Yo ,sabiendo que no nos pondrán una mierda de las imágenes dichosas pero quedándome cual pringada hasta el final del debate🤡 #TentacionesDBT8 pic.twitter.com/RCSleTE103 — Efsunnnnn🍓🍓🍫 (@Efyam14187583) January 3, 2022

Eso sí, para saber cómo llega Rosana hasta la cama de Álvaro y Sabela no nos quedará otra que esperar hasta esta noche a las 22:00 horas.