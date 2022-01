Mercadona, Carrefour o Lidl: Este es el horario de los supermercados en el día de los Reyes Magos

La Navidad está a punto de terminar. Y su fin llega con el día de los Reyes Magos. Con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar ponemos fin a una de las mejores épocas y festividades del año. Aunque con la presencia del coronavirus es probable de que estas fiestas hayan sido más diferentes que las anteriores. Sobre todo con las de hace dos años.

Lo importante es haberlo celebrado con nuestros seres queridos presentes y con mucho cuidado para no contagiarnos. Ahora es el turno de los Reyes, del roscón y de pasar un día tranquilo en casa. Esperemos que se haya comprado en el supermercado lo necesario con antelación. Si no es el caso, estáte tranquilo, puede que te dé tiempo a hacer las últimas compras en tu supermercado cercano (o no).

Al igual que los supermercados han tenido un horario específico para la Nochevieja y Año Nuevo, también lo tienen para el día de los Reyes. Aunque debes de tener cuidado porque muchos de ellos pueden tener algunas modificaciones o excepciones. A continuación, te decimos el horario de las principales cadenas de supermercados del país:

Horario de Mercadona

La cadena de supermercados de Juan Roig abrió sus puertas el 31 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 19:00 horas. Sin embargo, el 1 y 2 de enero permaneció cerrado, ya que coincidía con el festivo y el domingo (no abre ningún domingo). Así que repetirán lo mismo para este jueves 6 de enero: el Mercadona permanecerá cerrado.

Horario de Carrefour

En Nochevieja, el Carrefour empezó el día con su horario habitual hasta las 19:00 horas. El 1 de enero cerraron al ser festivo, por lo que el día de los Reyes Magos también será de esta manera. Sin embargo, los establecimientos de Carrefour Exprés y Carrefour Market abrirán, en principio, desde las 9:00 a 22:00. Pero te recomendamos que visites su página web para consultar el horario de tu Carrefour más cercano.

Horario de Lidl

En el caso del Lidl, permanecieron abiertos en su horario habitual, desde las 9:00 hasta las 19:00 en Nochevieja. Sin embargo, el 1 de enero cerraron las puertas al ser festivo. Esto mismo ocurrirá el 6 de enero, pero te recomendamos que consultes el horario de un Lidl específico en su página web por si presentan alguna excepción.

Horario de Dia

Los establecimientos del Dia permanecerán cerrados en el día de Reyes Magos, pero para mayor seguridad consúltalo en la web de Dia.

Horario de Alcampo

El Alcampo funcionó con normalidad el día de Nochevieja, atendiendo desde las 8:30 hasta las 20:00 horas. Sin embargo, como en cualquier otra festividad, Alcampo cerrará sus puertas el 6 de enero.

Horario de Aldi

Aldi ha anunciado en su página web que sus comercios estarán cerrados en el día de los Reyes Magos.

Horario de Ahorramas

Por su parte, el Ahorramas permanecerá abierto en el día de la noche de Reyes desde las 9:00 hasta las 21:30 horas. Sin embargo, el 6 de enero estará cerrado.