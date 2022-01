La triste reflexión de Cristina Pedroche tras las Campanadas: “Sé que muchos no se alegran”

Cristina Pedroche debería estar feliz. Este 31 de diciembre volvió a brillar en las Campanadas, esta vez con un diseño de 1991 de Manuel Piña, y fue muy aplaudida por su discurso contra la LGTBIfobia. Además, todo su trabajo se vio recomensado con las mejores audiencias de la historia de Antena 3. Sin embargo, la presentadora no está nada contenta, más bien todo lo contrario.

"Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", ha escrito la colaboradora de Zapeando en su cuenta oficial de Instagram días después de arrasar en las Campanadas.

En esta carta que ha querido compartir con todos sus seguidores, Pedroche asegura que disfrutó la última noche del 2021, que estuvo tan feliz que llegó a sentir que había vuelto a nacer. Pero lleva varias jornadas dándole vueltas a lo mismo. No ha podido evitarlo y se ha quedado con los comentarios negativos que le han ido llegando desde que se tomó las uvas en la Puerta del Sol de Madrid.

"Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizá es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras. O de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad. Felicitarme con la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digais: 'Ole tú, Pedroche'", asegura la conductora de Love Island.

Ella es consciente del hito que ha conseguido con estas Campanadas. Es la primera vez que una cadena privada lidera esta retransmisión. Sin embargo, Cristina Pedroche siente una profunda decepción al recordar a toda esa gente que no ha estado ahí desde el principio. "Sé que lo que hemos conseguido es algo histórico para el mundo de la televisión, pero cada 31 yo me quedo totalmente desnudo en cuanto a sentimientos y lo doy todo. Si ese día no has estado, para mí no tiene sentido qu estés el día de las audiencias", señala.

Eso sí, aunque sus palabras destilan un regusto muy amargo, Cristina Pedroche ha aclarado que, si dependiera de ella, presentaría las Campanadas durante toda su vida. Ahora bien, ¿está Antena 3 dispuesta a seguir apostando por su valioso talismán? Seguro que sí.