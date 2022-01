TOY, el disco inédito de David Bowie, a la venta este 7 de enero

Warner Music publica este 7 de enero TOY, el disco inédito de David Bowie y lo hace en una fecha muy especial: justo un día antes del que hubiera sido su 75 cumpleaños.

TOY fue grabado después de la actuación triunfal de David en Glastonbury en el año 2000. Bowie entró al estudio con su banda de entonces: Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer y Emm Gryner, para dar una nueva vida a canciones que había grabado por primera vez entre 1964 y 1971.

El músico británico planeaba grabar el álbum a la vieja usanza, con la banda tocando en vivo, elegir las mejores tomas y luego lanzarlo tan pronto como fuese posible. Desafortunadamente, en 2001, el concepto de lanzamiento de un álbum 'por sorpresa' y la tecnología para respaldarlo, no estaba al alcance, lo que hacía imposible publicar TOY de esa manera, tal y como se conoce el álbum hoy en día.

Mientras tanto, el creador de éxitos como Space Oddity, Heroes, Rebel Rebel o Let's Dance, entre muchos otros, hizo lo que mejor sabía hacer: se embarcó en otro nuevo proyecto, que comenzó con un puñado de canciones nuevas de las mismas sesiones, que finalmente se convirtió en el álbum HEATHEN, lanzado en 2002 y ahora reconocido como uno de sus mejores momentos.

La inquietante portada de TOY, de David Bowie. / Warner Music.

Las semillas de TOY se sembraron por primera vez en 1999 durante la realización de un episodio de VH-1 Storytellers. David quería interpretar algo de su carrera anterior a Space Oddity, por lo que se remontó a 1966 y desempolvó Can´t help thinking about me por primera vez en treinta años. La canción permaneció en la lista de canciones de la breve gira promocional del álbum "hours ..." y, a principios de 2000, David y el productor Mark Plati compilaron una lista de algunas de las primeras canciones de Bowie para volver a grabar.

En 1999, la idea de hacer un disco como TOY ya rondaba la cabeza de David Bowie

TOY termina con una nueva canción de la que el álbum toma su título. Toy (Your Turn To Drive) se construyó a partir de una jam al final de una de las tomas en vivo de I Dig Everything. La pista se basa en secciones reorganizadas de la batería de Sterling Campbell, el bajo de Gail Ann Dorsey y las secciones del piano de Mike Garson, se enlazaron junto con una línea de guitarra de Earl Slick que se muestreó, se estiró el tiempo y se usó como una figura repetitiva. Por último, algunas de las voces de acompañamiento de Holly y Emm del cuerpo de "Dig Everything" se cortaron y volvieron a ensamblar.

Disponible en formatos caja de 3CDs y caja de 6 Vinilos de 10” TOY (TOY: BOX) es una edición especial del álbum TOY. El enfoque de "capturar el momento" de las sesiones de grabación se extiende a la portada diseñada por Bowie con una foto de él cuando era un bebé con un rostro contemporáneo. El pack también contiene un libreto a todo color de 16 páginas con fotografías nunca antes vistas de Frank Ockenfels.

Vendido su catálogo musical

Hace unos días trascendió la noticia de la enorme fortuna que han recibido los herederos de El Duque Blanco por su extenso y genuíno catálogo musical. La compradora no es otra que su compañía de discos: Warner Music, que ha adquirido la vasta obra artística de Bowie por 220 millones de euros.

Pero los herederos de Bowie no han sido los únicos vender los derechos de las canciones del artista. Numerosos creadores como Bruce Springsteen, Bog Dylan, George Michael, Neil Young o Taylor Swift e incluso Shakira han hecho caja con vendiendo sus canciones a otros músicos o corporaciones discográficas.