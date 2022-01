Nirvana: La demanda del bebé de ‘Nevermind’ por su portada es desestimada

Todos conocemos de sobra Nevermind, uno de los míticos álbumes de Nirvana, cuya portada ha cautivado a millones de personas, ya que el protagonista de la foto es un bebé sumergido en una piscina. Y el famoso bebé de Nevermind, llamado Spencer Elden, es quien presentó una demanda contra el grupo por "explotación y pornografía infantil" en agosto de 2021.

Sin embargo, el juez federal, Fernando M. Olguin ha desestimado la demanda porque la defensa de Elden no ha respondido a tiempo a una petición presentada en diciembre por parte de los integrantes del grupo para que el caso fuera descartado.

Aún así, el juez ha querido dar otra oportunidad a Elden y le ha concedido otro y último plazo para que vuelva a presentar su versión enmendada. Ese plazo será hasta el 13 de enero de 2022 y en caso de no volver a cumplir con el plazo establecido, el caso se desestimará definitivamente y Spencer no podrá volver a demandar.

Nirvana en 1991. / Paul Bergen/Redferns/Getty Images

"Explotación sexual y pornografía infantil"

El bebé de Nervermind, que actualmente es un joven de 30 años, demandó a Nirvana, a todos los ex integrantes de la banda, a los herederos de Kurt Cobain, al fotógrafo e implicados de la producción del disco por explotación sexual y reproducción y publicación de pornografía infantil con fines comerciales.

Es cierto que años atrás, Spencer ha sentido orgullo por haber aparecido en la mítica portada de un disco de Nirvana. Incluso llegó a recrear la escena en algunas ocasiones. Es más, los abogados de los ex integrantes de Nirvana consideraron hasta hace poco como "absurdo" el argumento de Spencer después de todo el "beneficio".

Sin embargo, la ilusión de aparecer en un icónico disco se le ha ido perdiendo a lo largo de los años. En varios medios, Elden manifestaba la "angustia emocional extrema y permanente" que le había causado la portada de Nervemind. Sentía que sus derechos como persona habían sido pisoteados por millones de personas.

No obstante, no serían las únicas razones por las que el joven de 30 años se sentía así. Las implicaciones económicas también tenían mucho que ver con su malestar. La revista Time contó en un reportaje que los padres de Spencer recibieron 200 dólares cada uno por la sesión de fotos. "Les pagaron 200 dólares y se fueron a comer tacos después", expresó a The Guardian en 2015.

Ahora, falta esperar para conocer qué pasará el próximo 13 de enero. Y a ti, ¿qué te parece esta polémica?