Nirvana contesta al bebé de ‘Nevermind’ sobre la demanda por ‘pornografía infantil’ del disco

Todos conocemos la portada de Nevermind. El disco más emblemático de Nirvana, que además se convirtió en todo un icono del grunge, tiene una de las fotografías más reconocibles del mundo de la música en su carátula. Se trata de un bebé desnudo en una piscina que anda detrás de un billete. Esta imagen dio la vuelta al mundo en los 90 y aún hoy sigue dando que hablar, pero no por los motivos que a los supervivientes de la banda les gustaría.

El pasado mes de agosto, ese bebé que aparece fotografiado alzó la voz y presentó una demanda que volvió a colocar al disco en plena actualidad. Spencer Elden ahora tiene 30 años, y demandó a la marca Nirvana LLC, a los ex integrantes de la banda, a los herederos de Kurt Cobain y a todos los implicados en la producción del disco y la foto. La razón era la posesión, reproducción y publicación de pornografía infantil y explotación sexual con fines comerciales.

Ahora, Elden ha obtenido su respuesta por parte de los representantes legales de los miembros de la banda. La respuesta de los músicos y los implicados, según menciona Variety, detalla que la acusación legal de Elden llega en un momento tardío y no es seria. El principal alegato de la defensa es que han pasado 30 años en los que no solo no le ha importado esta fotografía, sino que además se ha beneficiado de ella.

"Ha pasado tres décadas beneficiándose de su fama como el autoproclamado 'Nirvana Baby'. Ha recreado la fotografía a cambio de tarifas muchas veces; se ha tatuado el título del álbum Nevermind en el pecho; ha aparecido en programas de entrevistas con pijamas tipo mono color carne parodiándose a sí mismo; ha autografiado copias de la portada del álbum para vender en eBay y ha utilizado su vínculo para intentar ligar con mujeres", dice la petición de los representantes legales de Nirvana.

Nirvana, en 1992: Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl. / Gutchie Kojima/Shinko Music/Getty Images

Los abogados de la banda han considerado absurdo el argumento de Elden sobre la pornografía infantil. Para ello, se han hecho eco de unas declaraciones que el mismo Elden vertió en una entrevista en 2015 en el periódico británico The Guardian, en la que hablaba sobre la trascendencia de la foto: "Es algo extraño ... ser parte de una imagen tan culturalmente icónica... Pero siempre ha sido algo positivo y me ha abierto las puertas", dijo Elden hace casi siete años.

Fue en 1991 cuando la banda de grunge estrenó este segundo álbum de estudio que acabó convirtiéndose en uno de los mayores hitos de su carrera. Nevermind ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo durante tres décadas de historia, por lo que Spencer se ha convertido en uno de los bebés más reconocidos.