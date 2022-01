TVE retrasa la vuelta de ‘Los misterios de Laura’ y los espectadores hablan alto y claro

Pensábamos que la vuelta de Los misterios de Laura iba a ser sin sobresaltos, pero nos equivocamos. Televisión Española comunicó hace unos días que El misterio del asesino inesperado (así se titula el capítulo especial que servirá como 'comeback' de la serie) se estrenaría en La 1 el domingo 9 de enero. Sin embargo, después de anunciarlo a bombo y platillo, la cadena se ha echado para atrás y ha decidido hacer un cambio de última hora.

"RTVE estrena el jueves 13 de enero la tvmovie de Los misterios de Laura". Así ha confirmado la Corporación que la serie regresará al prime time de La 1 el jueves 13 y no el domingo 9 como estaba previsto. No dan más información ni tampoco explican el motivo de este cambio, aunque teniendo en cuenta las fechas entendemos que querrán esperar a que el consumo televisivo suba de nuevo tras la Navidad y así tener más oportunidades de éxito.

Habrá que esperar, eso sí, para conocer a los rivales a los que se tendrá que enfrentar Los misterios de Laura en su nueva cita. Y es que todo parece indicar que Telecinco estrenará ese mismo día la edición de Secret Story: la casa de los secretos con anónimos. De ser así, ¿podrá la ficción protagonizada por María Pujalte ganar en audiencias al enésimo reality de la cadena insignia de Mediaset España?

No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que a los espectadores de Los misterios de Laura no les ha hecho ninguna gracia el movimiento repentino de TVE. Estos son algunos comentarios que hemos visto en la red social del pájaro azul. Ya te adelantamos que no, no son del todo buenos...

los misterios de laura sigue siendo el 9 o cambiaron la fecha — pizzadeaceitunas (@hellopotxi) January 6, 2022

Que TVE ha cambiado el estreno de Los misterios de Laura de este domingo al próximo jueves (seguramente para hacer competencias otra cadena, cosa que no entiendo si es la televisión pública).



Os odio hijos de fruta, más os vale compensarlo con una temporada nueva ehhhh — Vic (@VicFire_) January 6, 2022

Aquí pone que estrenan la película de los misterios de Laura el jueves a las 22:40...

Pero no era el domingo 9? . 🤣 pic.twitter.com/X7CBnlCCaY — 13/01 VUELVEN LOS MISTERIOS (@segura205) January 6, 2022

1 semana aún para los misterios de Laura, en plan me parece fatal pic.twitter.com/s0gaK32nyl — AnnaChop 🏳️‍🌈⚡🐾 (última vez ✈️💀 en misa) (@ana_sgd) January 6, 2022

¡Qué os den!, luego nos os preguntéis porque TVE baja en audiencia y en todo, ya podemos dilucir que aunque este capítulo especial tenga éxito no volveremos a ver "Los Misterios de Laura" siendo serie. Pero sí os gastáis miles de € para quedar últimos en Eurovisión 🤬 https://t.co/eT1QSR8vHV — NATALIA #PuxaAsturies (@eneiviel) January 6, 2022

El regreso de 'Los misterios de Laura'

Laura lleva una nueva vida, alejada desde hace años de su labor policial. Decidió abandonar el cuerpo y lleva mucho tiempo sin contacto con sus compañeros. Pero se verá obligada a recuperar su actividad de detective, en esta ocasión, para salvarse como sospechosa de un asesinato.

En El misterio del asesino inesperado se irá desvelando, poco a poco, el motivo de este alejamiento, a la vez que la investigación avanza contrarreloj y el peligro acecha a Laura.

A pesar del paso del tiempo, el olfato de la inspectora sigue tan agudo como siempre. Su metodología no ha cambiado, sus interrogatorios siguen siendo poco ortodoxos y sus métodos nada científicos, pero su mente deductiva y su percepción en los pequeños detalles siguen siendo sorprendentes y brillantes.