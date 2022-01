The Weeknd, Sebastián Yatra, Amaia y Beret empiezan 2022 con sus nuevas canciones

¡El primer viernes de novedades musicales de 2022 ya está aquí! Puede que a algunx aún le queden unos días de vacaciones, pero para otrxs, los días de descanso ya son historia. Ahí nos encontramos a algunxs de nuestrxs artistas favoritxs, concretamente, aquellos que han querido empezar el año por todo lo alto con nuevas canciones.

Los últimos coletazos de 2021, en plenas Navidades, nos dejaron los lanzamientos de Rauw Alejandro, Ptazeta y los candidatos del Benidorm Fest. Dale al play para descubrir lo nuevo de este 7 de enero de 2022.

Viernes 7 de enero

The Weeknd - Sacrifice. Abel Makkonen Tesfaye, conocido en el mundo entero como The Weeknd, arranca con fuerza 2022 publicando su nuevo disco: Dawn FM. Este álbum de 16 pistas nos adentra en otro viaje por los sonidos electrónicos con pinceladas disco-ochenteras del artista canadiense, en el que incluye el hit Take My Breath o este Sacrifice que destacamos.

Sebastián Yatra - Amor Pasajero. No cabe duda de que uno de los lanzamientos de este inicio de año es Dharma, el álbum que Sebastián Yatra publicará el 24 de enero. Como adelanto, el colombiano se ha vestido de Rey Mago para regalarnos Amor Pasajero, un tema con el ritmo de una cumbia tradicional combinado con sonidos más actuales, tal y como nos tiene acostumbrados.

Amaia - Yamaguchi. La nostalgia y la música tradicional de Navarra son los grandes protagonistas de Yamaguchi, la nueva canción de Amaia. La artista de Pamplona se ha sumergido en el recuerdo de un parque de su ciudad para crear un tema donde la dulzura de su voz y su creatividad brillan con luz propia.

Beret - El día menos pensado. Después de unos meses que se habrán hecho eternos para sus fans, Beret ha publicado un nuevo tema. Se trata de El día menos pensado, una canción que posee toda la esencia del artista sevillano: es una balada que avanza in crescendo con una letra desgarradora, ya que relata una historia de desamor.

Belén Aguilera - Inteligencia Emocional. La artista catalana Belén Aguilera ha publicado un nuevo adelanto de SuperPop, su esperado segundo disco de estudio. El título de este aperitivo es Inteligencia Emocional, en el que ahonda en los problemas de salud mental que a tantas personas de su generación afecta.

Tiago PZK, LIT killah, Nicki Nicole, María Becerra - Entre Nosotros Remix. Cuatro de los argentinos de música urbana más populares de la actualidad han unido su talento en el remix de Entre Nosotros. La canción de 2021 de Tiago PZK y LIT killah cuenta ahora con dos invitadas de lujo: Nicki Nicole y María Becerra. Este tema de trap con ritmos lentos ya está haciendo las delicias de sus fans.



Efecto Pasillo - Los Reyes del Mambo. Los chicos de Efecto Pasillo hicieron de Papá Noel el 25 de diciembre para anunciar un nuevo disco: Los Reyes del Mambo. Ahora, con la llegada de los Reyes Magos, la banda canaria ha compartido el single que le da título a su quinto álbum de estudio.



Otros artistas que han querido arrancar 2022 con nuevas canciones ha sido Álex Ubago y Antonio Orozco con Ella vive en mí, La Casa Azul y Soleá Morente con No Pensar En Ti.