Daddy Yankee, Don Omar o Residente: Estas son las ‘tiraeras’ más famosas del reggaetón

El mundo del género urbano, especialmente del reggaetón, también está marcado por las tiraderas o peleas musicales entre varios artistas que son rivales. Y es que esta rivalidad surge de la necesidad de seguir manteniendo un lugar en el reggaetón, de tratar de mantener tu reputación en la cima del género, de no dejarse pisotear por nadie...

A veces estas rivalidades no están relacionadas con cuestiones de trabajo, sino personales y, en ocasiones, han trascendido mucho más allá de la música, como el caso de Arcángel con Polaco. Es más, un ejemplo reciente que tenemos en boca de todos los medios es la pelea de Rauw Alejandro y Jhay Cortez, quienes llevan un beef hecho cada uno y múltiples indirectas (muy directas) por redes sociales.

Sin embargo, a lo largo de la historia del reggaetón hemos tenido más enfrentamientos de reggaetoneros muy conocidos. Desde LOS40 te hablamos de siete casos conocidos en la música urbana:

Daddy Yankee vs Nicky Jam

La pelea entre Daddy Yankee y Nicky Jam fue una de las más conocidas y de las más duras que marcaron en la historia del género. Desde un principio, ambos eran como uña y carne, pero pasaron a ser enemigos en 2004 después de que Nicky tuviera que luchar con su adicción a las drogas. No se sabe muy bien cómo empezó la cosa a ir mal, pero sí que Daddy le dedicó a Nicky unas feas palabras relacionadas con sus vicios en la canción Santifica Tus Escapularios.

Nicky no dudó en responder y lo hizo en Lean Back donde tampoco se mordió la lengua contra su compañero: "¿Qué tú pensabas? ¿Qué yo me iba a quedar callao'? Nah, estás bien loco, oistes! ¿Mi valentía salió de una pastilla, cabrón? Si cuando hice lo que hice no existía ese notón, mamón", cantaba el puertorriqueño. Pasó el tiempo. En 2017, Nicky se recuperó y renació con más música y haciendo las paces con Daddy, quienes actualmente mantienen una buena amistad.

Daddy Yankee vs Don Omar

A lo largo de los años, siempre se ha hablado de una rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar, los padres del reggaetón, aunque tampoco ha habido alguna canción que lo reflejara. Excepto Gata Gánster, una colaboración entre ambos en las que se destacan algunas frases como: “Todo el mundo sabe que no hay nadie más plástico que Landrón” por parte de Daddy. Mientras que Don Omar cantaba: “Si tú eres Cangri en la tierra, yo soy el Rey de la luna”.

Sin embargo, existen acusaciones de que Daddy Yankee ha intentado boicotear los conciertos del Don, además de numerosas críticas. Tampoco nos sorprende que sea cierto, pues estamos ante la competencia de dos grandes figuras del género.

Residente vs J Balvin

Aunque no ha habido una canción explícita por parte de Residente y J Balvin para reflejar su enfrentamiento, también tenemos críticas, insultos y reproches de esta relación. Todo empezó cuando el colombiano se quejó por redes sociales sobre la escasa representación urbana en los Latin Grammy 2021. Acto seguido, René respondía al intérprete de Safari comparando su música con un "carrito de perritos calientes", además de más cosas.

Los memes y las burlas en redes sociales hicieron que J Balvin respondiera publicando una imagen irónica en su Instagram, donde aparecen él y un carrito de perritos caliente. Además, lanzó una serie de productos siguiendo la temática "hot dogs". Sin embargo, en diciembre de 2021 J Balvin habló en una entrevista con Dímelo King sobre su pelea con René: "Sí se puede haber una reconciliación, amigos no".

Arcángel vs Polaco

Lo que empezó siendo una estrategia de Marketing, terminó siendo una pelea a puñetazos sobre el escenario. Sí, otras de las peleas más sonadas en este universo es la de Arcángel y Polaco en el escenario del Coliseo de Puerto Rico. Desde un principio, a la mánager de Arcángel se le ocurrió que era buena idea enfrentar a ambos artistas sobre el escenario para que pudieran compartir su repertorio frente a todos los fans.

Sin embargo, la cosa se torció mucho. En el vídeo, se puede ver cómo tras un "Te apesta la boca" por parte de Arcángel hacia Polaco, llegan los tirones y el microfonazo que propinó Arca a Polaco. El concierto tuvo que ser paralizado durante 5 minutos porque la tarima se llenó de una multitud de personal para calmar la situación. ¡Una locura!

Tempo vs Residente

Otra de las batallas más famosas es la de Tempo y Residente. Todo comienza durante la 'Billboard's Latin Music Week 2017' en la que René critica las canciones latinas que estaban incluidas en la lista. Confirmaba que todas sonaban "idénticas" y que eso "borraba la riqueza de la música latinoamericana". Esto molestó mucho a Tempo y lo reflejó en su 'tiraera' Calle Sin Salida, donde reproducía los comentarios de Residente en la introducción de la canción.

René no se quedó callado y también le contestó en Mis Disculpas, una canción de ocho minutos y dedicados al también boricua Tempo. Parece ser que el golpe no le dolió y Tempo volvió en un segundo round con El Bruto. René tampoco se iba a quedar callado y puso fin a este enfrentamiento con su última tiradera: La Cátedra, canción de 12 minutos que rompió el récord mundial de la canción de rap más larga.

Cosculluela vs Anuel AA

Otros artistas que pasaron de ser amigos a enemigos fueron Cosculluela y Anuel AA. Desde un principio, ambos no solo eran amigos sino que también compañeros de trabajo. Coscu presentó a Anuel en su canción 23 y fue un apoyo para el boricua. Sin embargo, no se sabe muy bien cuándo empezó el mal rollo. Las suposiciones cuentan que comienza en redes sociales, cuando la exmujer de Cosculluela publicó una imagen con Anuel declarándolo como el padrino de su hijo.

Tras lo acontecido, la pareja rompió y por lo que dicen los fans puede ser el punto de partida de la pelea. Los artistas se lanzaban indirectas por Instagram hasta que Anuel decidió lanzar su polémica 'tiraera', Intocable. Aquí el boricua insultaba a la modelo puertorriqueña, La Taina y soltó frases homófobas. Esto enfadó al país, que llegaron a cancelar su concierto en El Coliseo de Puerto Rico. Anuel pidió perdón, pero era tarde para Coscu: puso fin al enfrentamiento con Categoría COS.

Tego Calderón vs Lito y Polanco

Tego Calderón, Lito y Polaco también protagonizaron un enfrentamiento. En 2003, Tego Calderón dedicó No Me La Explota a Lito y Polanco, donde les acusaba de querer aprovecharse del cantante: "Pero no funcionan, por eso su mundo es frío", cantaba Tego. A Lito no le gustaron las críticas y respondió con Quítate La Máscara. Pero Tego, demostrando su madera de reggaetonero, puso fin a la 'tiraera' con Guasa Guasa con Voltio, convirtiéndose en un hit musical del género.