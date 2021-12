J Balvin admite su error con los Latin Grammy y habla sobre Residente: “Puede haber reconciliación, amigos no”

Los últimos meses en la carrera de J Balvin se han visto salpicados por algunas polémicas: la del 'choque' con otros artistas por motivo de los Grammy Latinos 2021 y por el machismo del videoclip Perra. Temas que han marcado este 2021 y de los que ha querido hablar durante la última gran entrevista del año con Dímelo King.

Durante más de una hora de charla, el reggaetonero colombiano ha repasado varios temas como su influencia en la escena musical urbana, sus colaboraciones y sus polémicas como las comentadas. El solista ha reconocido que se equivocó a la hora de expresar su desacuerdo con la industria americana.

"El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de yo hablarlo directamente con la Academia y con los artistas. Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo y yo lo llamé. Entonces es como: nosotros no vamos a hacer lo que tú digas aunque estemos de acuerdo. Pero lo entendí, lo aprendí. Ahora soy más estratégico en las formas" dijo J Balvin.

El colombiano asegura que en su llamamiento se equivocó en las formas pero que pese a ello la escena urbana no le respaldó: ""Me sentí muy solo. Solísimo. Y ahí fue cuando aprendí. Arcangel (Austin) y Santos. Obviamente mucha gente no se quería meter de pronto por temor a que alguien le contestara, que se metiera a una guerra pero lo entiendo. No es tu situación tampoco. Pero los Avengers que se tiraron conmigo eso son los que yo necesitaba. Ya me di cuenta con quién cuento, pero Austin (Arcángel) porque lo hizo público a él sí lo quiero nombrar. Pero mucho artista, productores, artistas de la nueva escuela, mucha gente de Colombia, casi que el 99%, solo uno o dos que me hago el loco. Pero todo bien, tampoco tienen que meter el culo por mí".

La polémica más importante con cruce de acusaciones y trolleos fue la de J Balvin y René (Residente de Calle 13). En el intercambio de ataques, el de Colombia asegura tener la conciencia tranquila: "Es que hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que se dijo. ¿Por qué no salí a hablar yo? Palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo que tenía que dar una explicación, salgo como lo hice con la canción Perra. Porque estaba el ejemplo ahí: ahí estaba la canción y el vídeo. Pero de lo otro, es la palabra tuya contra la mía, pero es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación. Ahora, yo soy paisa, soy de Medellín y si a mí me caen limones hago limonada y vendimos todo. Hay cariño. Yo camino por ahí y veo mucha gente con la gorra del perro o lo del hot dog. Estoy tranquilo".

Pese a que reconoce sus errores, sin embargo el de Medellín asegura que puede haber reconciliación con el de San Juan de Puerto Rico pero no amistad que considera que se ha roto: "Sí se puede haber una reconciliación, amigos no. Pero si se habla y se dejan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió".