Belén Aguilera publica su nuevo disco ‘SUPERPOP’ el próximo 28 de enero

Belén Aguilera es una de las compositoras con más talento del panorma nacional. No solo lo decimos nosotros, también ha hecho gala de su destreza compositiva su amiga y colega de profesión Lola Índigo, con quien comparte tema: La tirita. Además, lo bueno es que muy pronto todos podremos comprobar el nivle de esta artista, pues en pocas semanas llega su nuevo disco.

El segundo álbum de estudio de Belén Aguilera se publica el 28 de enero y se llamará SUPERPOP, un título que contiene toda la intención y que contará con tracks como Camaleón y un nuevo single que acaba de lanzar: Inteligencia Emocional.

En esta canción, la artista catalana aborda los problemas de salud mental que afectan a los jóvenes de su generación y a cada vez más personas. "Todo va bien pero me siento regular / Una de cada cien veces me paro a revisar / Por qué a veces río y luego rompo a llorar / Calor y frío, me siento bipolar", canta Belén Aguilera en los primeros versas de esta reveladora canción.

Belén Aguilera, en una imagen promocional de SUPERPOP. / Must Producciones

Inseguridades, nudos en la garganta, el estómago cerrado... como muchas personas en la actualidad, Belén Aguilera conoce muy bien esas sensaciones y les ha puesto música en esta canción imprescindible.



Así será su nuevo disco, SUPERPOP

En declaraciones a LOS40, Belén Aguilera ha ido dejando algunas pistas de cómo será este trabajo discográfico, el más importante de su carrera. “Mi nuevo disco refleja la diferencia entre lo que sentimos y lo que exteriorizamos”, explicaba.

En esta misma entrevista, Belén decía: "Va a ser un disco generacional. El concepto es la generación. Para mí no hay nada que refleje más mi generación que la diferencia y la dualidad de cómo exteriorizamos y cómo nos sentimos realmente. Cada canción precede a la anterior. Hay una pregunta-respuesta en el disco. Por una parte la pregunta es cómo banalizamos una vivencia y la respuesta es cómo la vivimos realmente".

El éxito de Camaleón

Camaleón llegaba en 2021 con un videoclip muy especial, grabado junto a las participantes de Drag Race España. Se trata de toda una declaración de intenciones, una canción con un mensaje contundente sobre una base bailable súper cañera que transmite que las penas también se bailan.

Con el lanzamiento de este tema, Belén Aguilera y su equipo pusieron en marcha un challenge que entró en el Top Viral España de TikTok, donde artistas como Edurne, Lola Índigo, Aitana, Paula Cendejas, las participantes de Drag Race España Carmen Farala, Arantxa Castilla – La Mancha, Pupi Poisson y Sagittaria; o influencers como Gersanc, Sindy Takanashi, Ana Padilla, e incluso Sergio Ramos, han mostrado su parte más camaleónica.