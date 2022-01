La ridícula razón por la que Phil Collins odia a Paul McCartney

En el mundo de la música, como en cualquier otro oficio, hay problemas entre profesionales. De hecho, si tenemos en cuenta los egos y la calificación de estrella que muchos músicos tienen, la enemistad entre algunos de ellos crece y se hace más notable. Por dinero, por cuestiones políticas o por querer acaparar todo el protagonismo, cualquier motivo es válido para que florezca una disputa dentro del rock.

Uno de los enfrentamientos más legendario de los últimos años, entre dos artistas vivos, es el que protagonizan Phil Collins y Paul McCartney. El que fuera batería de Genesis ha dejado claro en una entrevista al diario The Sunday Times que desde hace catorce años mantiene una disputa con el que fuera miembro de los Beatles. El motivo de la discordia no es otro que un autógrafo.

Phil Collins se encontró con el ex Beatle en 2002 en el Palacio de Buckingham, el día en el que este último recibió la Orden del Imperio Británico. "McCartney llegó con Heather Mills y yo tenía una primera edición del libro The Beatles, de Hunter Davies, y le dije, 'Hey, Paul, ¿te molestaría firmarlo?'", contó el cantante y batería. "Él me miró y dijo: 'Mira, Heather, el pequeño Phil es fan de los Beatles' y sólo pude pensar, 'Hijo de puta'. Nunca lo olvidé".

Para dejar claro cómo se sintió después de esta conversación y ese sentimiento de inferioridad que sintió, Collins agregó: "Tiene esa cosa cuando te está hablando en la que te hace sentir algo como 'Sé que debe ser muy difícil para ti porque soy un Beatle. Soy Paul McCartney y debe ser muy complicado para ti el poder mantener esta conversación conmigo".

Una vez que estas declaraciones salieron a la luz, corrieron como la pólvora, y la enemistad entre ellos no hizo nada más que crecer amparada por los medios de comunicación. Collins, de todas formas, intentó frenar los rumores con una nueva entrevista en BillBoard, en la que trató de suavizar la situación: "Se contactó conmigo porque estaba enojado y no recibí flores de parte suya", contó. "Lo suyo fue más una cosa en plan 'Sigamos adelante con nuestras vidas'. Si las personas no se dicen entre sí que a veces sus actitudes podrían ser un poquito mejores, entonces nunca van a mejorar", remató.

Hace tan solo unos días, conocíamos la posibilidad de que el catálogo de Genesis sea el próximo en ser vendido a una discográfica, como ya ha ocurrido con Bruce Springsteen, Neil Young o Shakira.

Phil Collins además cuenta con varios problemas de salud que han hecho preocupar a los fans. El músico, compositor y baterista británico lo dijo claro en una entrevista: "Apenas puedo sostener una baqueta", decía en declaraciones a la BBC. Se trataba de una entrevista para promocionar la gira de reunión con Genesis, The Last Domino. El artista británico no se encuentra en perfecta forma física para afrontar este periplo de conciertos, llegando a confesar las dificultades que le impiden tocar como antes. Sí actuará, pero le sustituirá a la batería, su propio hijo Nicholas Collins, de 20 años.

"Todos somos hombres de avanzada edad y creo que, probablemente, habrá que dejarlo pronto. Por mi parte, no sé si quiero salir a la carretera más", dijo Collins sobre su futuro más inmediato.