Adele avanza el vídeo de su nuevo single: ‘Oh My God’

El nuevo vídeo musical de Oh My God, nuevo single de Adele, estará disponible en pocas horas, tal como ha anunciado la propia solista a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la cantante de Londres, ha desvelado que el videoclip de Oh My God se estrena el 12 de enero y lo ha hecho con varios adelantos del mismo: primero un breve clip en blanco y negro hace unos días. En él se intuía la silueta de Adele hasta que finalmente aparece ella con un vestido espectacular mientras suena el inicio de Oh My God. Junto al vídeo, la artista escribía: "¡Descansada y reiniciada! Me siento lista para 2022, hay tantas cosas por venir, estoy emocionada de que todos lo veáis".

El segundo avance es una foto de lo que parece la grabación del vídeo. En ella, vemos a Adele como una auténtica woman in red: vestida de rojo, con labios rojos, uñas rojas y una manzana roja. El rojo es símbolo de pasión, de fuego, de calor, sangre, sensualidad y fortaleza, justo lo que Adele parece querer expresar, pues la letra de Oh My God está plagada de esa pasión. Recuerda el pre estribillo: "Sé que está mal, pero quiero divertirme, ummm yeah" o versos tan explícitos como este: "Chico, tú das amor del bueno, no voy a mentir, es lo que hace que siga volviendo, aunque esté aterrorizada".

Los comentarios a la publicación no se han hecho esperar. Miles de corazones inundaron su post y también leíamos cosas como estas:

LITERALLY OMG!

Me mueroooooo 😍😍😍 mi canción fav del álbum

oh my god 😍

Omgg Newton Apple

Estás IMPRESIONANTE!!😍😍

God is a woman

Oh My God es el segundo single de 30, el cuarto álbum de estudio de Adele que veía la luz el pasado 19 de noviembre. Desde entonces lleva siendo un éxito.

Su primer sencillo, Easy on me cuenta con más de 221 millones de reproducciones en Youtube y ha sido hasta 4 veces Número 1 de LOS40 en 2021.