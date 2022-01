Rayden, enfadado con algunos titulares que se están publicando sobre su participación en el Benidorm Fest

Parece que esto de recuperar el Benidorm Fest para revitalizar Eurovisión ha sido todo un acierto. Ya queda menos para conocer quién será nuestro representante este año y los candidatos lo están viviendo con mucha expectación.

Uno de ellos es Rayden, que concursará con Calle de la Llorería y, como el resto de sus compañeros, está centrado en la promoción del tema. Eso sí, no parece estar muy de acuerdo con todo lo que se está publicando sobre él. Hay titulares que no le han gustado y no ha dudado en evidenciarlo.

“Voy a hacer una pequeña reflexión (ahora que estoy volviendo a casa tras el concierto de ayer), y si me contestáis con mi propia canción lo tomaré como parte del juego: ¿Qué ha ocurrido en los medios de comunicación para que vayamos asustadxs a las entrevistas?”, preguntaba en un hilo abierto en twitter.

“No puede ser (en mi caso), que esté volviendo a mi casa después del primer concierto de la gira y tener que puntualizar titulares que no sé qué buscan. Qué imagen quieren proyectar de mí. Creo (y que me corrijan los medios), que siempre me muestro cercano, accesible y amable. Lo que vais a conseguir unos pocos es que no queramos hacer más entrevistas”, continuaba expresando dejando claro su disgusto con lo que había leído.

Lo que vais a conseguir unos pocos es que no queramos hacer más entrevistas. — R A Y D E N (@soyRayden) January 9, 2022

Añadiendo el contexto

Todo venía a raíz del titular de Blupper: “Es el momento de que España se tome en serio Eurovisión y que no parezca de frikis”. Ha querido dejar claro que estaba fuera de contexto y, por eso, no ha dudado en añadir texto para que se entiendan mejor sus palabras.

"...Creo que la generación Z se ha dado la mano con el colectivo eurofan y ha servido para quitar prejuicios, porque tiene un gusto multiestilos, muy de festival...", reproducía. "...Creo que este año Eurovisión va a volver a tener ese componente cultural arraigado a España...", añadía para contextualizar.

“Qué bonito cuando buscan información y qué triste cuando solo buscan el clickbait cutre...”, comentaba sobre lo que le parecía este titular. Y no ha sido el único que ha querido matizar.

Qué bonito cuando buscan información y qué triste cuando solo buscan el clickbait cutre... https://t.co/dEiupHY4vU — R A Y D E N (@soyRayden) January 9, 2022

Tampoco le ha convencido el de El Televisero: “Es el momento de que España se tome en serio Eurovisión y que no parezca de frikis". Una vez más ha añadido el contexto de esa conversación: "...estoy seguro que ahora muchos países van a intentar hacer un Benidorm Fest a su manera. Además, en el Benidorm hay un nivel impresionante, tanto que me da más miedo y es más difícil ganar el Benidorm Fest que Eurovisión...".

"...estoy seguro que ahora muchos países van a intentar hacer un Benidorm Fest a su manera. Además, en el Benidorm hay un nivel impresionante, tanto que me da más miedo y es más difícil ganar el Benidorm Fest que Eurovisión..." https://t.co/52dKfGTIlr — R A Y D E N (@soyRayden) January 9, 2022

Aunque no parecen titulares especialmente irreverentes ni polémicos, está claro que a Rayden no le han gustado. Está claro que va a haber tensión en este Festival.