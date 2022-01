Andrés, el abuelo influencer que ha trabajado con C. Tangana, eclipsa ‘MasterChef Abuelos 2’

MasterChef Abuelos es siempre un soplo de aire fresco para la parrilla televisiva, ofreciendo momentos aún más emotivos que los de MasterChef Junior. En esta última -y breve, como siempre- edición, comenzaron cocinando con sus nietos y nietas, para luego reencontrarse con sus mejores amistades en una prueba de exteriores en Benidorm. Aunque esto no fue ni de lejos lo que más llamó la atención del concurso.

Entre el nuevo casting de 12 aspirantes destacaba un nombre por encima de los demás, el del coruñés Andrés. No es que sus contrincantes tuviesen menos que ofrecer que él, sino que el anciano de 89 años ya era conocido en las redes por su faceta de influencer. Y es que aunque entró fuerte en las cocinas, muchos ya le conocían por su alias The Spanish King, el nombre que tiene en sus perfiles de redes sociales.

Tal vez este título tan nacional sea el que conquistó a C. Tangana, que le quiso para uno de los planos más llamativos de Tú Me Dejaste De Querer. Aunque apenas salía unos segundos, le robó un primer plano a El Madrileño que las redes no han dudado en rememorar para la ocasión:

Pero ojo, que no es solo su carrera como figurante: también es modelo y así lo demuestra en su cuenta de Instagram. Y es que, a fecha de emisión del talent culinario, el gallego acumula la notable cifra de 32 mil seguidores en la red social de fotografías, en la que ha colgado todo tipo de retratos con sus peculiares estilismos. Pero por si fuera poco con esto, su paso por las cocinas del programa dejó momentazos de los que los usuarios se hicieron eco.

Andrés, la gran revelación de MasterChef

En plena prueba provocó la risa de Jordi Cruz, algo no muy visto en otras ediciones del concurso. Lo hizo gracias a que el chef adivinó que éste era fan de Julio Iglesias, algo que según él "le pegaba". Además, en esa misma prueba de exteriores, el cocinero invitado Ricard Camarena confesó seguirle en redes. Pero la cosa no paró ahí, pues incluso llegó a hablar de sus múltiples conquistas con Carmina Barrios. Por supuesto, los memes y los comentarios en redes se contaron por cientos:

Llevo desde que empezó #MCAbuelos pensando que Andrés me recuerda a alguien…. y bueno same vibes 😂😂 pic.twitter.com/RVFKpfoTKg — Sheila Bonoso ❄️ (@SheilaBonoso) January 10, 2022

No se hizo con el gran trofeo de la noche, aunque antes de despedirse del programa confesó querer volver de nuevo como concursante… Pero en el formato de celebrities, dada su condición de influencer. Sin duda, toda una revelación que la audiencia tardará en olvidar.