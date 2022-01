Hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones 4’: Alejandro confiesa que su cita 24h se le fue de las manos

Este martes y miércoles noche viviremos las hogueras finales de La isla de las tentaciones 4 y conoceremos, por fin, el destino de estas parejas que llegaron al programa con unos objetivos que no se han cumplido en todos los casos.

En el último Debate de las tentaciones hemos visto un adelanto de lo que veremos en esos reencuentros de las parejas. Una de las que parece tener un final más claro es la formada por Rosario y Álvaro. Llegaron al programa con la intención de terminar con el bucle de infidelidades por venganza que estaba imperando en su relación.

Pero no lo han conseguido. Fueron los primeros en caer en la tentación y no en una sino en varias ocasiones. Él, de hecho, ha sido el primero en protagonizar un trío.

“Me moría de ganas de estar aquí, de ver qué va a pasar”, escuchamos decir a Rosario en esa hoguera final, “necesito ver a Álvaro ya, ver qué siento y estoy deseando que empiece y ver imágenes”.

“No sé decirte qué siento”, le dijo a Sandra Barneda cuando le preguntó por sus sentimientos en esos momentos. “Él siempre ha sido un chico muy impredecible, yo nunca he sabido pillarlo. Un día puede estar besándose con una chica, luego lo veo destrozado por mí, entonces no sé muy bien lo que siento tampoco hasta que no lo vea”, añadía.

Aseguró que estaba preparada para todo porque “tengo muy claro quién soy, cómo soy y lo que me merezco”. Tras un saludo un tanto frío, llegó el momento de ver imágenes y, sí, Rosario vio el trío.

“¿Qué te has montado un trío? ¿Cómo tienes los cojones de decirme a mí que yo he hecho tal y que yo he hecho cuál?”, le preguntaba enfadada.

Reencuentro de Nico y Gal.la

Pero no es el único adelanto que pudimos ver. El reencuentro de Nico y Gal.la fue igual de frío. “Vengo con más ganas que nunca. Espero que esta vez Nico aparezca”, bromeó Gal.la que vio cómo su chico la dejaba plantada en la hoguera de confrontación que solicitó tras ver su acercamiento con Miriam.

“No me gustaría ver que Nico llega cabizbajo porque tengo miedo de que si llega así no le pueda decir ciertas cosas por miedo a lastimarlo y estoy cansada de protegerlo siempre”, aseguró antes del reencuentro.

Esta vez Nico si apareció, pero Gal.la se negó a saludarle en lo que fue un reencuentro muy frío entre ambos. Veremos qué es lo que pasa cuando empiecen a ver imágenes.

Reencuentro de Alejandro y Tania

Una de las parejas que ha vivido con más intensidad el programa ha sido la que forman Alejandro y Tania. Él ha sufrido más de un ataque de ansiedad viendo imágenes de su chica. Son los únicos que han tenido la oportunidad de verse en todo este tiempo, pero las cosas entre ellos y su futuro como pareja no está muy claro.

“Estoy nervioso, con ganas de aclarar todo”, empezaba diciendo. También aseguraba que esperaba que su chica no hubiera tenido la cita 24h con Stiven. Fue lo primero que le preguntó nada más verla. Ella le informó de que sí había tenido esa cita. “Yo también la he tenido y el juego este se me ha ido de las manos”, le contestó él.

Reencuentro de Zoe y Josué

Zoe y Josué parecen una de las parejas más sólidas. No ha habido infidelidad entre ellos, pero quedan algunas cosas por resolver. “Creo que este momento va a ser un momento decisivo en nuestra relación. Creo que tengo que hablar con él por todas las faltas de respeto que ha tenido hacia mí. Hay cosas que no se tienen que decir”, decía Zoe antes de reencontrarse con su chico.

Aunque al principio lo negó, Josué acabó reconociendo que habían quedado en ir vestidos a juego en esta hoguera final, “para ir los dos juegos si salimos los dos de la mano. De momento la mano ya la tengo”, explicaba él. “De momento”, decía ella. Pero no hay más que ver cómo se le iluminaba la cara al verle, para darse cuenta de que todo pinta bien entre ellos dos.

Ya queda nada para ver el desenlace de estas cuatro parejas. Recordemos que Sandra y Darío decidieron dejar la isla por separado tras su hoguera de confrontación.