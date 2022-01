Natalia Sánchez empieza el año con un gran susto familiar: “Por eso he estado desconectada”

Natalia Sánchez tiene una bonita comunidad de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. La actriz narra su vida en los posts, compartiendo sus experiencias como madre e intentando ayudar a otras personas que lo necesiten. Su naturalidad a la hora de hablar del día a día es una de las razones por las que en los últimos años ha ganado tantos fans en la red social.

Y es que la actriz no tiene problema en mostrar también la otra cara de la vida. Esa que no es tan bonita y que nos hace humanos. Sin ir más lejos, este mismo lunes, 10 de enero, Natalia ha querido compartir un post muy especial en el que además de felicitar el año a sus seguidores ha querido contar la razón por la que ha estado alejada de las redes en los últimos días:

“¡FELIZ 2022! Sé que es un poco tarde, pero, hasta hoy, no me había sentido con fuerzas de felicitar el año. El pasado 30 de diciembre tuvimos un “susto” con un familiar y, a la hora y media de recibir la noticia, estaba sentada en un avión dirección a Madrid cargada con una pequeña mochila y mi sacaleches. Así que los planes de Nochevieja obviamente, pasaron a un “segundo plano” y por eso he estado desconectada estos días…”

Los niños se quedaron con su pareja Marc Clotet y ella pasó cuatro días en la sala de espera de la UCI “rezándole a todo lo que sé, apoyando a mi familia y mandando toda mi energía para que saliera adelante”.

Por suerte, tal y como cuenta Natalia, su familiar está despierto y recuperándose poco a poco. Todo ello gracias al personal sanitario de nuestro país: “Gracias a que sus médicxs y enfermerxs han hecho su “magia” con una profesionalidad, rigurosidad, delicadeza y corazón inconmensurables…Solo tendré palabras de agradecimiento y admiración para todxs ellxs el resto de mi vida. Qué GRAN sanidad pública tenemos”.

Para terminar, Natalia ha querido felicitar el año a todas las personas que le siguen, deseándole mucha salud.