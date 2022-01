Demi Lovato presenta su nuevo look de 2022: se tatúa una araña en la cabeza

Demi Lovato sigue en su lucha constante contra los tormentos del pasado que ahora pretenden regresar (otra vez) a su vida. Desde que la cantante ha sido joven ha sufrido con problemas de autoestima, la adicción a las drogas y al alcohol. Sin embargo, estos problemas han llegado a trascender mucho más allá. En 2018, Lovato casi pierde la vida debido a una sobredosis.

El pasado 8 de enero, Page Six publicaba que la artista había completado en secreto otro proceso de rehabilitación tres años después de haber sufrido una sobredosis. Una fuente cercana a la artista declaró que por ahora Demi se encontraba bien su casa. No obstante, la artista no se ha pronunciado al respecto. Aunque ha mostrado su nueva "identidad" indirectamente.

Demi Lovato presenta ahora un nuevo look. Seguramente, tras todo lo que ha tenido que superar y con el fin del ciclo de rehabilitación, Lovato ha querido dejar atrás todos esos momentos con una nueva imagen. En diciembre de 2021, la artista se rapaba la cabeza y lo mostraba orgullosa en sus redes sociales. De esta manera, daba un portazo al 2021 para comenzar con buen pie el 2022.

"La abuela Araña"

Ahora, la artista de Nuevo México ha querido atreverse con algo más en su cabeza: se ha tatuado una araña grande en un lado de su cabeza. Así lo ha mostrado en sus historias de Instagram y ha contado con las manos del tatuador Dr. Woo para el cometido. Sin duda, este atrevimiento ha sorprendido a todos sus fans y, por esta razón, ha explicado su significado en historias.

"Fue la abuela Araña quien nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó sobre cerámica y tejido. Ella nos enseñó sobre el fuego, la luz y la oscuridad. Nos enseñó que todos estamos conectados en la red, cada uno de nosotros tiene su lugar en este mundo", explicaba Demi con un emoji de corazón y araña de color negro.

Aunque no es el único tatuaje que lleva. En 2019, Demi se tatuó la palabra "Survivor" en el cuello, como muestra de valentía tras haber vivido malos capítulos en su vida con la adicción a las drogas. De momento, la artista ha eliminado todas sus publicaciones de su Instagram y solo ha dejado una reciente sobre su nuevo look. Tendremos que esperar a que reluzca el tatuaje más adelante.