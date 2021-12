Demi Lovato se despide de 2021 rapándose la cabeza

2021 ha sido muy intenso para Demi Lovato. La cantante estadounidense ha exprimido al máximo el año que estamos a punto de cerrar y lo ha aprovechado para abrirse en canal delante de todos sus fans. Primero con un documental Dancing with the devil y después con su séptimo álbum de estudio, el disco Dancing With The Devil... the Art of Starting Over con el que se desnudó e incluso recordó el que hasta ahora ha sido el peor día de su vida: el que sufrió una sobredosis.

El 24 de julio de 2018, cuando solo tenía 25 años, la vida de la artista pendió de un hilo después de que esta sufriese una sobredosis de heroína. Sin embargo, aunque según ella misma ha relatado estuvo muy cerca de la muerte, Lovato se recompuso de este gran golpe y salió adelante dispuesta a dejar los malos tiempos atrás. Tanto que, desde entonces, se ha declarado como una persona del género no binario, ha centrado parte de sus esfuerzos en visibilizar la importancia de la salud mental, el suicidio y ha alzado la voz contra la cultura de la violación llegando a admitir que ella misma fue violada el día que casi pierde la vida. Y todo esto lo ha hecho usando su cuerpo como un lienzo sobre el que plasmar sus emociones.

En los últimos tiempos Demi Lovato ha ido cambiando de imagen según su estado de ánimo y ahora, ha decidido cerrar 2021 haciéndose un último cambio de look que ha sorprendido a sus seguidores. Demi se ha rapado el pelo al son del hastag #freshstart o lo que es lo mismo, "un nuevo comienzo", y es que ¡qué mejor momento para hacer un cambio que aprovechando el año nuevo!

La artista de Nuevo México ya había llevado el pelo muy corto en otras ocasiones aunque nunca había llegado a rapárselo, y la verdad, es que le queda increíble. ¡Con esta nueva imagen Lovato desprende muchísima fuerza!