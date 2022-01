Katy Perry y Alesso juegan con la electricidad en ‘When I'm Gone’: ¡mira el vídeo!

Katy Perry y Alesso volvieron a la carga a finales de diciembre de 2021 con una nueva canción que ya se ha convertido en la banda sonora de millones de fans alrededor del mundo. Un tema de sonidos dance, con los que Katy ya se ha atrevido en más de una ocasión, perfecto para reproducir en cualquier momento en el que necesitemos una buena dosis de energía.

Como mencionamos en líneas anteriores, When I'm Gone ya vio la luz hace unos días, pero ahora la artista y el DJ han compartido con sus seguidores su vídeo musical. En él, parecen tomar el control de la electricidad y la electrónica. Se trasladan a una central eléctrica, en la que Katy lo da todo frente a la cámara junto a un elenco de bailarines.

Pero eso no es todo. Alesso consigue controlar la propia electricidad entre sus manos. Al menos eso es lo que demuestra en una de sus escenas. Una imagen que podría hacer referencia a que también controla el talento que tiene en sus propias manos para crear hits musicales.

Tal y como hemos mencionado, también toman el control de la electrónica, y no solo nos referimos a la música. Hacen referencia a los avances tecnológicos con la aparición de una mascota robot que también se une a la fiesta. ¡No se la pierde nadie!

When I'm Gone fue la despedida del 2021 de ambos artistas. Perry quiso revivir su espíritu más dance, que escuchamos en el álbum Witness, para llenar de nostalgia a todos sus seguidores. En su letra, habla de los recuerdos, de cómo esas personas que han formado parte de nuestras vidas, no se van nunca de nuestras mentes.

Pero el estreno de este videoclip no ha sido un estreno cualquiera. Ha tenido lugar este 10 de enero por la noche en el medio tiempo del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario. ¡Puso mucho ritmo al descanso!

Katy Perry vuelve a demostrar que cuenta con una gran versatilidad musical. Puede sorprendernos con una balada, una canción pop o un tema dance, entre otros. No importa, ya que siempre consigue convertirse en la banda sonora de todos sus fans.

Y a ti, ¿qué te ha parecido When I'm Gone, la colaboración de Katy Perry y Alesso?