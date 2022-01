The Weekend lanza el videoclip de ‘Sacrifice’, no apto si tienes epilepsia

Es una gozada empezar 2022 con la nueva música de The Weeknd. El artista canadiense ha vuelto a crear un álbum único titulado Dawn FM en el que sigue la estela de su anterior trabajo: After Hours, en cuanto a la música disco y ese espíritu electrónico que tanto está marcando el estilo del músico.

Este Sacrifice es uno de los tracks destacados del álbum, y el lead single para su lanzamiento. Una canción que cojuga ritmo y emoción y con la que el artista pretende revalidar su título de Príncipe del pop. Llega después de una canción tremenda como es Take My Breath, por lo que las espectativas están muy altas.

En el video de Sacrifice, vemos a The Weeknd atado a una gran diana que simboliza el gran sacrificio que debe hacer, mientras numerosos monjes con capa se acercan a él para practicarle algún tipo de ritual. El videoclip, aunque es en color, es una pieza audiovisual muy oscura y discotequera. De hecho, en la descripción del vídeo se ha añadido una advertencia: "no apto para epilépticos".

Hace tan solo unas horas, The Weeknd subía a YouTube un making of de la grabación de este vídeo en el que puede apreciarse la gran cantidad de equipo técnico y humano que ha intervenido en la grabación.

Sobre Dawn FM

Para crear Dawn FM, The Weeknd ha contado con colaboradores como el célebre productor Quincy Jones, Tayler The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, tótems de la música electrónica como Swedish House Mafia, Calvin Harris y hasta Max Martin o el actor Jim Carrey. Se trata de un disco lleno de matices, de pistas de baile, de virajes insólitos... y también podríamos concebirlo como un homenaje a la radio y la música de sintetizadores de los ochenta.

Dawn FM arranca con una intro muy radiofónica para adentrarnos en el excitante universo de The Weeknd.