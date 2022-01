Carolina Ramírez, la actriz y bailarina de la que todos hablan gracias a 'La reina del flow' de Netflix

Si no has oído hablar de La reina del flow es que no estás a la última de las telenovelas. Después del fenómeno turco que lleva un par de años arrasando en nuestro país, Netflix ha cambiado su rumbo y ha abierto la puerta a un nuevo fenómeno: las series colombianas.

Las ficciones dramáticas made in Colombia como La reina del flow y Café con aroma de mujer se han ganado a pulso un hueco en el catálogo de series de la plataforma de streaming y la audiencia lo está agradeciendo. Estos dos formatos están siendo devorados de tal manera por los amantes de lo dramático, lo romántico y lo musical, en caso de La reina del flow que a finales del pasado 2021 la serie se colocó durante varias semanas como lo más visto del catálogo de Netflix e incluso se posicionó el pasado septiembre como la producción más vista de la televisión colombiana en los últimos cinco años según comunicó Caracol Televisión.

Pero ¿qué sabemos de los protagonistas de esta serie que ha batido récords? En LOS40.com nos encanta indagar en la vida de los actores que van llegando a nuestras vidas y por eso, nos hemos propuesto saberlo todo sobre Carolina Ramírez, la mujer que encarna a Yeimy Montoya en La reina del flow y de la que todos hablan.

Así es Carolina Ramírez, la 'reina del flow'

Carolina Ramírez Quintero es una actriz y bailarina colombiana que, después de entregarse en cuerpo y alma al baile durante años, saltó a la fama por su papel protagonista en la telenovela La hija del mariachi el año 2006, y desde entonces, aunque ya había aparecido antes en la pequeña pantalla, no ha dejado de trabajar.

Ramírez, que tiene ahora 38 años, dedicó su adolescencia a estudiar ballet. Lo hizo en Cali, su ciudad natal, y después en Bogotá llegando incluso a presentarse en Cuba en tres ocasiones para hacer lo que más ha amado siempre: bailar.

En estos momentos, gracias al éxito de series como El Inútil y la ahora en antena La reina del flow, Carolina es una de las actrices más conocida de su país y se está convirtiendo en un rostro de referencia para el público internacional de Netflix. Pero no solo ha hecho trabajos para la pequeña pantalla. Además de sus papeles en series, también ha trabajado en cuatro películas, la última Niña errante (2019) y ha hecho numerosas obras de teatro entre las que se incluyen Canción para dueto, Woyzeck y Anónima.

Se llevó la biznaga de Plata en el Festival de Málaga

La colombiana ha recibido varios premios por su trabajo como bailarina y actriz. En su país se la ha reconocido públicamente por su labor en La reina del flow y La lectora con un Premio India Catalina —los galardones más importantes de la industria auidovisual colombaina— en el primera caso, y un Premio TV y Novelas a 'Mejor actriz revelación' entregado por la revista del mismo nombre en el año 2004 por la segunda.

Pero además de estos premios, Carolina Ramírez también ha sido galardonada en nuestro país. En concreto, el Festival de Málaga le otorgó la Biznaga de Plata a 'Mejor actriz de reparto' en 2019 por su trabajo en Niña errante.

Está casada con Mariano Bacaleinik

En cuanto a su vida personal, Carolina está casada desde 2010 con Mariano Bacaleinik, un productor de teatro catorce años mayor que ella con quien, pese a las críticas de algunos de sus seguidores por la diferencia de edad, la actriz ha demostrado que el amor no tiene límites y ha formado una preciosa familia.

Carolina y Mariano se conocieron cuando ella tenía 25 años y su pareja 39 y emprendieron una relación a distancia que duró tres años. Después, ambos decidieron dar el paso de casarse y desde entonces están afincados en Buenos Aires, la ciudad del productor.

Su otro gran amor son sus mascotas

Carolina y Mariano no tienen hijos, pero sí perros. La pareja, que ha hecho de la adopción animal su bandera durante mucho tiempo, tiene dos perros llamados María Guadalupe y Cazzú, y una preciosa gata negra con ojos verdes a la que bautizaron como Flora.

La pareja considera a sus mascotas como miembros imprescindibles de su familia, y así lo hacen ver a través de las redes sociales de la actriz y bailarina, quien, día a día, muestra sus aventuras y la de sus compañeros de hogar a los más de 2,6 millones de personas que la siguen en Instagram.