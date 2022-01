Samuraï, la nueva sensación del pop alternativo que ya cuenta con millones de reproducciones

El panorama musical español se está nutriendo en los últimos meses de artistas jóvenes que combinan los sonidos actuales con ese pop-rock alternativo de principios de siglo. Buen ejemplo de esta tendencia es Samuraï, joven artista de Madrid.

Con una estética que recuerda a los 2000, Samuraï dio sus primeros pasos encima de un escenario en el año que acabamos de dejar atrás, 2021. Además, lanzó su primer EP con canciones que empiezan a calar gracias a las más de dos millones de reproducciones de la pegadiza Tirando Balas.

Su primer EP acumula millones de reproducciones

Los primeros meses del año pasado sirvieron para lanzar píldoras de lo que se estaba fraguando en el estudio hasta que, en el ecuador de 2021, Samuraï sacó su primer EP. En concreto, fue el 4 de junio cuando el trabajo de cinco pistas titulado CrushCrushCrush apareció en las plataformas de streaming.

SAMURAÏ // TIRANDO BALAS

Después de Intro: Welcome to Samu's, se abren paso cuatro temas: Cafeína, Otro Rollo, Tirando Balas y No Quiero Pensar. Estas canciones se mueven por un pop alternativo con gran presencia del bajo y la batería, siempre con la voz de la artista como gran protagonista.

Sin duda, Tirando Balas se ha convertido en la pista más reconocida de la cantante. Un sonido muy fresco, combinado con destellos electrónicos y un estribillo muy pegadizo, ya ha cautivado a miles de personas. Y es que en Spotify ya supera las dos millones de reproducciones, mientras que el videoclip de YouTube ronda las 140 mil views.

Lo Bonito, su nuevo EP

Para seguir la senda por la que caminó en 2021, la joven cantante lanzará muy pronto su nuevo EP. Su título será Lo Bonito y contará con tres temas: Sin Freno, Bonita, Bailando a Oscuras. Así lo anunció en sus redes sociales:

Como punto de partida, este viernes, 14 de enero, sale Sin Freno, primer adelanto de este trabajo. Este tema servirá para que Samuraï dé la bienvenida al nuevo año, continuando con ese pop alternativo que ya ha cautivado a miles de fans y supone también su debut en debut en Universal Music Spain.

Por otro lado, el próximo 26 de febrero, la artista estará actuando en Las Ventas de Madrid, otro paso muy importante para hacerse un hueco en la nueva ola que navega entre el pop-rock y el indie urbano de nuestro país.