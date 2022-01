Rihanna supera los mil millones de reproducciones en YouTube con ‘Stay’

¿Quién no ha disfrutado de Stay de Rihanna? Una canción emotiva que sobrencogió a todo el mundo por el gran mensaje que extrapolaba: la resistencia al amor verdadero. Para ello, tuvimos que tener a otro protagonista, Mikky Ekko, que nos enamoraba con su profundo sonido. Y no nos extraña que a lo largo de los años haya recibido numerosos elogios. Y bien merecidos.

Sin embargo, no debemos de olvidar su videoclip oficial. Un filme sencillo, pero muy significativo: Rihanna se desnudaba en su bañera y frente a las cámaras para cantar Stay. Y es que el videoclip, que fue estrenado en 2013, sigue tan vivo como la primera vez y esto se demuestra con números. La cantante y ahora embajadora de Barbados ha superado los mil millones de reproducciones en YouTube con Stay.

Sin duda, un nuevo hito musical que la artista de Barbados debe de celebrar. Sobre todo por haber ampliado su catálogo de hits en la plataforma, pues Stay es el octavo clip que se mete en la lista de los videos musicales que baten récord en reproducciones en la plataforma de streaming. Antes de ella, fue We Found Love, su exitoso sencillo junto con Calvin Harris, que ocupaba el puesto.

Rihanna sigue marcando territorio en la historia de la industria

Otros videoclips que también han seguido la misma línea han sido This Is What You Came For (con Calvin Harris), Love The Way You Lie (con Eminem), Diamonds, Work (con Drake), Can’t Remember To Forget You (con Shakira) y Wild Thoughts (con DJ Khaled y Bryson Tiller).

No importa el tiempo que pase en que Rihanna no saque nueva música (aunque quisiéramos lo contrario) porque Riri seguirá marcando territorio en la historia de la industria. Aunque seguimos a la espera de su nuevo disco, el cual fue confirmado en Associated Press.

Además, por lo que sabemos no le está yendo nada mal con sus otros proyectos empresariales: Fenty Beauty y Savage x Fenty. Especialmente, porque ambos negocios son su principal fuente de ingresos. Según Forbes, la caribeña se convirtió en billonaria en 2021, tras alcanzar la cifra de 1.7 billones de dólares, convirtiéndose así en la mujer más rica de la industria musical. Las cifras en la vida de Riri seguirán aumentando al igual que nuestras ansias de volver a escucharla en un álbum. ¡Felicidades, Rihanna!