Vanesa Martín comparte la imagen del “beso en los morros” que pese a lo inesperado, le ha gustado

Vanesa Martín es una amante de la vida y de la naturaleza, lo ha demostrado en más de una ocasión. Sabe disfrutar de las experiencias y oportunidades que se le presentan y ha querido compartir una de ellas con todos sus seguidores.

“Hoy vengo a contaros que aún no se fue y ya lo eché de menos, el día, sí, los ratos de hoy!! Mi amiga y hermana @patrimoya12 nos tenía preparada una sorpresa por “Reyes”, ir a conocer @ecoreservaojen. Solo me dijo “ponte cómoda y te vas a manchar”.”, empezaba contando.

Un regalo de Navidad que le ha tenido muy nerviosa, como toda buena sorpresa que se precie. “Esta mañana antes de salir, me he cambiado 4 veces de ropa, mucho estrés, pensé “tirolina”, luego “gorilas”, luego “karting”, al rato “cruzarnos una montaña” ó “shopping? Mancha?”… el caso es que llené el maletero del coche de opciones y le dije “como me digas lo que es te mato, sorpréndeme”…”, relataba.

No ha dudado en dar detalles de lo que ha sido su día. “Ha llegado una hora tarde ….⏳⌛️… mi paciencia con ella es una noria. Cuando por fin llegamos al sitio llovía mucho… plan B? Mmm nop, Decidimos todas, esperar. Mientras pensaba “de aquí no me voy así llegue a Málaga en canoa achicando agua”…”, aseguraba sobre los obstáculos con los que se ha encontrado.

“Bueno, la historia es que por fin dejó de llover y ha sido tan tan, tan especial, tan emocionante y tan, no sé, que se ha creado algo tan bonito entre los animales, nosotras y la conexión con el entorno, que se nos cayó la noche encima en mitad del monte. Nos demoramos más de la cuenta y casi empezaban a salir comadrejas, zorros, etc. Mientras bajaba andando hacia al coche, tuve un ratito para mí sola, anduve un poco más deprisa, para ir mirando, oliendo, metiéndome dentro, cuestionando, preguntándome y gozándomelo a mi aire”, seguía explicando sobre su tiempo en conexión con la naturaleza.

Encuentros inesperados

Está claro que ha disfrutado al máximo de su regalo. “Qué afortunada me siento por tener a gente tan bonita a mi lado. Por la libertad de querer enseñarnos sin presión ni obligación alguna. La naturaleza es sabia. Lluvia, Valentín, todos… y Manolito (en la tercera foto) que me ha besado en los morros, y no me lo esperaba, pero me ha gustado🤣🤣”, admitía sobre uno de los encuentros más inesperados.

Después de disfrutar tanto no podía más que recomendarle la experiencia a todo el mundo. “Gracias Antonio por tu labor e implicación en @ecoreservaojen, no os perdáis vivir esta experiencia! Es una forma de disfrutar única y consciente. Tenemos mucho que aprender. Sigo de vacaciones, agarrando fuerzas y nutriéndome 💃💃”, confesaba sobre sus planes a corto plazo.