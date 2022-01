Antena 3 renuncia a la secuela de ‘Pasión de gavilanes’ por su elevado coste

Casi dos décadas después de su final, Pasión de gavilanes regresará muy pronto a la pantalla con nuevos capítulos y la vuelta del reparto principal. Se trata de uno de los acontecimientos televisivos más esperados del 2022. Todo el mundo quiere volver a ver a Juan, Norma, Óscar, Jimena y compañía. Sin embargo, no está muy claro que la serie vaya a llegar tan fácilmente a España.

Antena 3 emitió con éxito la ficción original y en cuanto se dio luz verde a esta continuación los espectadores dieron por hecho que la cadena se haría con los derechos, y más ahora que tan bien les funciona los culebrones turcos en el horario de máxima audiencia. Pero no va a ser el caso.

Según informa The Objective, Antena 3 ha renunciado a Pasión de gavilanes por el elevado coste de sus derechos de emisión. Había mucho interés en la serie que produce NBC Universal. Sin embargo, la cifra que se pedía era demasiado alta. Tan alta que a la cadena de Atresmedia Televisión le salía más a cuenta producir su propia serie original y eso ya lo hizo en 2010 con Gavilanes.

¿Llegará a España la secuela de 'Pasión de Gavilanes'?

Por lo tanto, podemos confirmar que la popular telenovela no se verá en España, al menos no en la cadena de Atresmedia. Y es que ahora que las plataformas de streaming están tan metidas en nuestro día a día y por parte de algunas también hay una firme apuesta por el género de la telenovela, no sería ninguna sorpresa que Netflix o Amazon Prime Video se hicieran con los derechos de Pasión de gavilanes 2.

Tampoco podemos olvidarnos de la competencia más directa de Antena 3. Quizá Telecinco, que de vez en cuando también mete culebrones en su programación, de un golpe en la mesa y adquiera los cotizados derechos de esta esperada secuela de Pasión de gavilanes. Ya veremos...