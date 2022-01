La complicada decisión de Malú sobre Mil Batallas Tour para la que Pablo Alborán tiene la solución

El 12 de mayo parece una fecha muy lejana pero Malú sabe que el tiempo pasa volando. Y por ello ya está preparando todos los detalles de su Mil Batallas Tour que dará comienzo en esa fecha en Madrid. Sin embargo, el proceso hasta llegar a su primer directo del 2022 no está siendo nada sencillo tal y como ha compartido a través de sus redes sociales.

La madrileña ha publicado una imagen en la que junto a Rubén García se les ve trabajando en el posible repertorio de su gira por nuestro país. La cosa va por buen camino aunque parece que aún quedan algunos detalles por pulir: "Q gran día preparando el repertorio de la gira!!! Haciendo repaso de toooodos los discos… Pero vamos bien… de momento el show dura 3 días… Verdad @__rubengarcia__ ? 🤪😅😂 Vamooooooooos!!! 🤟🏼🤟🏼 🤟🏼 #MilBatallasTour".

Una situación que a otros como Pablo Alborán le suenan mucho pero no solo por su labor como artista sino también por su faceta como fan. El solista malagueño se lo ha dejado claro en un comentario en su publicación: "😂 típico.. y con tu carrerón, es más que normal. Yo me pasaría una semana entera en tu show. Te quiero".

Para 'facilitar' las cosas a la artista, el post en Instagram de Malú se ha llenado de peticiones a través de los comentarios. Y es que todxs queremos escuchar esa canción de la discografía de la solista con la que nos sentimos más identificados. Como decía Pablo Alborán y le ha insistido Eva González: "Solo 3 días amiga? Poco me parece!".

En 2021 Malú ha regresado a la música lanzando el pasado mes de junio de 2021 Secreto a voces, un single que dio mucho que hablar y que era solo la punta del iceberg de todo lo que tenía preparado. El duodécimo álbum de estudio de su carrera lleva por título Mil Batallas que ha recogido el testigo de Oxígeno (2018).

"Este álbum son todas mis batallas, mis historias. Cuando saco un disco me gusta contar mis cosas, pero sobre todo contarlas con la mayor sinceridad posible en el momento en el que las estoy viviendo. Ahora me apetecía contar mis batallas así, con un punto más rock y de músicos. El cuerpo me pedía música y lo tenía claro desde el principio" explicaba la intérprete.

Ahora solo queda esperar para que pasen estos 5 meses que quedan hasta el inicio de Mil Batallas Tour para comprobar qué canciones de su repertorio formarán parte de sus conciertos.

Estas son las fechas confirmadas de la gira española de Malú: