Malú confirma los primeros conciertos de su nueva gira

La noche de Malú ha estado repleta de compromisos televisivos y sociales. Porque la artista ha confirmado a través de sus perfiles y su web oficial las primeras fechas de su nueva gira musical que arrancará en 2022. Con su nuevo álbum de estudio recién lanzado al mercado ha llegado el momento de presentar en directo las canciones incluidas en Mil Batallas.

"Mi gente!!!! Por fin!!!!! Aquí están las primeras fechas de nuestra próxima gira #MilBatallasTour q saldrá a la venta el próximo viernes 29 a las 12h en www.maluweb.com . Ahora si q si…. Vamoooooooooos!!!!!! 🤟🏼🤟🏼🤟🏼" escribía la cantante madrileña a través de su cuenta oficial de Instagram donde presentaba el póster oficial de #MilBatallasTour y la fecha de los primeros 7 conciertos.

Como explicaba a través de su publicación, las entradas para poder asistir a alguno de estos primeros directos anunciados se pondrán a la venta este mismo viernes 29 de octubre a través de la página web de Malú. El regreso a los escenarios de Malú ya tiene día y lugar en 2022 de la mano de su promotora de conciertos Proactiv.

"Estoy deseando que empiece el tour. Salimos en 2022 y salimos pronto. Estoy que me giro encima. Tengo que empezar ya porque no puedo más. Ahora mismo estamos en la búsqueda del show. En los conciertos me gusta hacer un recorrido de lo que ha sido mi vida, lo que ha sido mi carrera. Ahora se complica porque hay mucho recorrido y recortar un concierto es complicado. Estamos preparando las nuevas canciones para el directo. El disco va a tener mucho protagonismo en esta gira, por supuesto, pero también va a haber mucho de todo lo que ha sido mi carrera hasta el día de hoy" confesaba Malú a nuestros compañeros de LOS40 Global Show.

Sin duda, es una gran noticia que a partir de la próxima primavera contemos con Mil Batallas Tour 2022, una gira que todos estábamos esperando y que nos permitirá disfrutar del directo de esta gran artista que, con la fuerza de su voz, su espectacular puesta en escena y una gran producción interpretará sus grandes éxitos, así como los temas de este nuevo disco, sin duda su disco más personal.

Este 2021 Malú ha vuelto a la música lanzando el pasado mes de junio Secreto a voces, un single que dio mucho que hablar y que era solo la punta del iceberg de todo lo que tenía preparado. El duodécimo álbum de estudio de su carrera lleva por título Mil Batallas que ha recogido el testigo de Oxígeno (2018).

"Este álbum son todas mis batallas, mis historias. Cuando saco un disco me gusta contar mis cosas, pero sobre todo contarlas con la mayor sinceridad posible en el momento en el que las estoy viviendo. Ahora me apetecía contar mis batallas así, con un punto más rock y de músicos. El cuerpo me pedía música y lo tenía claro desde el principio" explicaba la intérprete.

Estas son las fechas confirmadas de Mil Batallas Tour