Teo y Bruna Lucadamo: Los hijos de Aitana Sánchez Gijón que se mueven en la escena musical urbana

“Como pasa el tiempo. 18 años de crecimiento y aprendizaje, gracias a los que me acompañan en este viaje ❤️”. Con estas palabras Bruna Lucadamo anunciaba en redes, esta semana, que ya es mayor de edad.

Una de las primeras en felicitarla era su madre, la actriz Aitana Sánchez Gijón. “Hoy mi cachorra @brunaluc4d4mo cumple dieciocho años. Y yo no puedo sentirme más orgullosa de ella. ¡Felicidades, Bru! ✨❤️✨”, escribía junto a un primer plano de su hija.

Sus compañeras actrices y sus compañeros actores no tardaban en compartir sus felicitaciones para ambas.

Paula Echevarría: Que guapa Bruna!!!!!! Felicidades a las 2!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ (Te conocí embarazada de ella, ahí lo dejo...😅)

Rossy de Palma: Que Preciosa es Aitana Felicidades a ambas

Maribel Verdú: Madre mía Brunita!! Felicidades mil cariño 💖 💖

Miriam Giovanelli: Felices 18 a la hija y a la mamá 😍❤

Asier Etxeandía: Es ❤️

Toni Acosta: ❤️❤️❤️

Hugo Silva: ❤️

Silvia Abascal: Que explosión de sonrisa… ❤️ Felicidades Hija y Mam!!

Fele Martínez: 😍

Un carácter muy artístico

Como siempre ocurre cuando una hija de famosos cumple la mayoría de edad, los medios de comunicación se centran en conocerla un poco más por si es una de las nuevas celebrities a las que seguir.

Bruna es hija de Aitana y del pintor y escultor argentino Papin Lucadamo, con el que la actriz lleva casada dos décadas. Ha heredado de sus padres esa vena artística que la han llevado a probar como cantante, actriz, a componer y tocar la batería.

Su imagen no pasa desapercibida y dentro de esa escena urbana a la que pertenece muestra un perfil muy andrógino que a muchos recuerda a Bimba Bosé y es que, de hecho, es buena amiga de su hija, Dora Postigo.

La música está muy presente a su vida y en ese terreno cuenta con la colaboración de su hermano Teo Lucadamo, tres años mayor que ella, que se dedica más a las labores de producción. Juntos tienen un proyecto con el que dan algún que otro concierto.

El cadete productor

Él es cadete, pero el pasado diciembre compartía un texto que dejaba claro que no ha abandonado la música. “Ya estoy de vuelta en el estudio!! Tenía muchas ganas de volver, pero he estado muy a gusto con mi familia esta cuarentena. Las últimas dos fotos son de este verano, cuando todavía tenía el estudio en casa de mi madre, creo que ese día estábamos produciendo Fugaz mi primo y yo…”, escribía.

Las cosas han cambiado en su vida, pero no está dispuesto a renunciar a su gran pasión. “Las cosas han cambiado bastante desde esos días, ahora tengo un negocio relativamente estable que me permite pagar mis gastos y ahorrar para hacer videoclips. Me paso el día trabajando en proyectos ajenos, pero me encanta, aprendo muchísimo sobre producción y sobre tratar con personas. Me queda poco tiempo para mi música, pero más que suficiente para ofreceros una constancia de mínimo un tema al mes. Podéis tomarme la palabra. ✋🏻❤️”, añadía.

La música no es la única disciplina artística a través de la que se expresan. Han actuado juntos en El corazón del imperio, una serie de época de Movistar+ en la que su madre también trabajaba.

No era la primera vez para Bruna que también ha pasado por el rodaje de Vis a vis deshaciéndose en elogios, entre otros, hacia Alba Flores. Participar en este proyecto fue para ella un sueño cumplido.

Lo que está claro es que el arte corre por las venas de estos dos hermanos que parecen casi gemelos y que tienen una personalidad arrolladora que expresan a través de la música y su propia imagen.