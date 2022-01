Edurne nos desvela su top 3 del Benidorm Fest

Edurne es una eurofan declarada. La cantante madrileña siempre se ha mostrado entusiasmada con el famoso festival europeo. De hecho, ella misma participó representando a España con la canción Amanecer en 2015. Todo un sueño para ella.

Este año, RTVE ha organizado el Benidorm Fest para escoger al candidato o candidata que represente a España en Turín el próximo 14 de mayo. Catorce canciones de distintos géneros se enfrentan al reto de conquistar al público y al jurado en la ciudad alicantina. Y es que el próximo 29 de enero, tras dos semifinales, sabremos el nombre de la persona que vaya a Italia.

Esta semana, con motivo del lanzamiento de Catarsis: Deluxe, hemos podido charlar con Edurne sobre el tema. Como seguidora de Eurovisión, la artista ya ha escuchado todas las canciones que se presentan al Benidorm Fest. Por supuesto, no hemos querido perder la oportunidad para preguntarle por sus favoritos. Hemos aprovechado también para saber si está abierta a participar en este festival en un futuro.

Pregunta (P): He visto en Twitter que te gusta la canción de Rigoberta Bandini (Ay, mama), ¿es tu favorita para ir a Eurovisión?

Edurne: Es que es lo más. Me encanta. Hay temas muy buenos, pero al final te tienes que decantar por uno para no decirlo típico de que todos son muy buenos. Es verdad que hay muchos artistas muy buenos y temazos, pero es que el de Rigoberta tiene algo especial. Es diferente, único, fresco y nos puede representar muy bien. Tenemos que ver qué pasa en el Benidorm Festival, pero yo me proclamo auténtica fan de Rigoberta. Me encanta.

P: ¿Me harías un top 3 de canciones que te gustan del festival?

Edurne: Pues mira, la primera la de Rigoberta. La segunda diría la de Chanel (SloMo) y la tercera la de Luna K, me gusta mucho también. Esas estarían en mi top 3.

P: ¿Te verías presentándote en el Benidorm Festival?

Edurne: Tenemos qué ver cómo funciona cuando salga la gala, pero ¿por qué no? A mí todo el tema Eurovisión me encanta. Cuando la gente me pregunta si volvería, siempre digo que claro. Lo que pasa es que ahora no estaría dentro de mi prioridad. Ya estuve y hay muchísimos artistas que se merecen esa oportunidad. Para mí es uno de los grandes eventos musicales que existe a nivel mundial y todos se merecen acudir. Yo me considero eurofan y me encanta. Así que, ¿por qué no presentarme al Benidorm? Yo es que tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Como no sabemos muy bien cómo va a ser, si va a ser como San Remo o no. Lo bueno es la gran cantidad de artistas diferentes.