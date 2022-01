Rouss y Soge Culebra unen fuerzas para hacer un homenaje a los corazones rotos: ‘Triste’

A cuántas personas nos han roto el corazón. Es una sensación horrible cuando sucede, pero en ocasiones conviene desahogarte y pasar página. Y la música siempre ha sido nuestra fiel compañera en estas situaciones. Es más, el desamor es uno de los temas más honrados en la industria. Ahora, es el turno de Rouss y Soge Culebra.

El productor navarro y el murciano han unido fuerzas para cantar al desamor en Triste. Para despedir el 2021, los artistas han apostado por un tema melancólico con una base pegadiza y unos sonidos urbanos que no te dejarán indiferente. Frases como "Me niego a aceptar que lo nuestro está muerto" o "Ya no eres la de antes, ahora eres diferente" nos encontraremos en el single.

Y como buen tema de desamor al estilo urbano que es, necesita ir acompañado de un buen filme que le represente. Para esta ocasión, han contado con la producción de Phoskifilms, conocida por sus extravangantes vídeos, llenos de color y mucha fantasía. Incluso Don Patricio fue el último que requirió de sus habilidades audiovisuales para su canción Echo de menos (otra de desamor).

Rouss, uno de los productores más cotizados del país

Para estas ocasiones, muchas veces necesitamos la diversión para no ahogarnos en la tristeza. Así es como el navarro y el rapero murciano lo han hecho, para animarte en ese proceso. Se trata de la primera colaboración que hacen juntos, cuyo resultado no ha defraudado a sus seguidores. El videoclip cuenta con más de 14 mil reproducciones en YouTube.

Sin duda, el 2021 fue un gran año para Pablo Rousselon, mejor conocido como Rouss, en el panorama musical. Una de sus mejores habilidades es mezclar géneros, como el pop y lo urbano, para crear increíbles resultados. Así es como ha alzado su carrera como productor musical y ahora también artista.

No debemos de olvidar sus exquisitas colaboraciones, como las de Vanesa Martín, Sebastián Yatra y Marc Seguí, entre otros. Ahora es el turno del navarro de demostrar lo que sabe hacer. Por eso, Triste es uno de los adelantos de su nuevo proyecto personal que verá la luz en este 2022, ya que en octubre de 2021 otro de ellos fue La Salida junto con Hens. Grandes novedades nos encontraremos en este trabajo esperado con ansias. Y a ti, ¿qué te parece Triste?