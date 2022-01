Las series colombianas como ‘La reina del flow’ o ‘Café con aroma de mujer’, ¿desbancarán a las series turcas?

En los últimos años, las series turcas han encontrado en nuestro país un nicho de público que se ha visto recompensado con canales únicos dedicados a este género. Lejos quedan aquellos tiempos en los que Can Yaman visitaba España provocando una auténtica revolución. Son varias las series suyas, como Erkenci Kus: Pájaro soñador, que hemos podido ver ya en nuestro país.

Luego le tomó el relevo Kerem Bürsin que se convirtió en el nuevo galán turco de moda. Él también causó un gran impacto cuando decidió pasar por las islas Canarias.

Estas series, que antes no dudábamos en llamar telenovelas, han encontrado una buena acogida en nuestro país en todas sus vertientes. Antena 3 se ha decantado por las más dramáticas como Mujer o Mi hija, mientras que Mediaset se ha inclinado más por las que tienen un carácter naïf y romántico como Love is in the air o Ada Masali.

El caso es que este boom nos ha permitido conocer un género que nos ha descubierto muchas costumbres de un país marcado por una sociedad y cultura que guarda ciertas diferencias con las españolas.

Llegan las telenovelas colombianas

Aunque estas series todavía tienen un gran público que sigue enganchándose a cada producción que se estrena, lo cierto es que han visto cómo parte del público se ha decantado por las series de otra nacionalidad, la colombiana.

La reina del flow, protagonizada por Carlos Torres y Carolina Ramírez o Café con aroma de mujer, que cuenta con William Levy y Laura Londoño, se han colado en el ranking de lo más visto en Netflix.

Tanto Levy como Torres se han convertido en los dos nuevos galanes de las telenovelas que triunfan en nuestro país y son muchos los que buscan otras series que hayan podido protagonizar.

Un éxito que, de momento, hemos vivido en las plataformas de pago. Si las cadenas de televisión acaban optando por este género, habrá que ver si las telenovelas turcas resisten a este boom. ¿Ha llegado el momento de hacer un trasvase de nacionalidades?

Una cosa que tienen en común ambos tipos de telenovelas es que sus temporadas son muy extensas. El amor y los obstáculos que se encuentran sus historias son infinitos y siempre hay buenos y malos que van dando forma a unas vidas que acaban formando parte de nuestro día a día, porque si hay algo que generan estas series es adicción.