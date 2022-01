La única pareja que consiguió salir junta de La isla de las tentaciones 4 fue la formada por Josué y Zoe. Durante el programa ambos vieron cosas en el otro que no les gustaron. Zoe no podía con ciertos acercamientos que tuvo su pareja con las solteras. Él no entendía el tema de la bisexualidad de su chica.

Pero ninguno de los dos cayó en ninguna de las tentaciones y lograron llegar a la final habiendo siendo fieles y con la certeza de que querían irse del programa como lo habían empezado, como una pareja.

Ahora hemos sabido cómo están seis meses después. Hemos podido ver un avance de su reencuentro con Sandra Barneda en el que ella asegura que “hemos tenido muchos altibajos. Nos echamos muchas cosas en cara y tiene que trabajar en darme mi lugar y el respetarme”.

Celos compulsivos

“Sí es cierto que, al principio bien, pero tampoco todo bien, bien. Quería que después de esta experiencia ella confiara en mí y… todo lo contrario. Ella tiene unos celos que se han vuelto compulsivos y tóxicos y me ha formado unos pollos y unas peleas y unas broncas por tonterías”, relataba Josué con un tono de hartazgo por esas situaciones.

“Tonterías te parecerán a ti”, cortaba Zoe a su chico. Cuando Sandra preguntó qué clase de tonterías él admitió que ella le cogía el teléfono. Una actitud que sorprendió a la presentadora.

“Cogí su teléfono y vi un mensaje de una chica que no me gustó y ahí empezaron las discusiones”, se defendía la acusada. Él intentó dar su versión, pero entonces ella, de muy malas formas le cortó: “Que te calles, déjame hablar que es lo que yo viví”.

Esta forma de hablarse y reprocharse cosas hace pensar en un final no demasiado feliz para esta pareja. Pero tendremos que ver qué más pasó en ese reencuentro. Tal vez las cosas buenas pesen más en la balanza y este minuto que hemos podido ver no sea más que la excepción.

Será este martes noche cuando veamos, finalmente, lo que sucedió entre ellos, seis meses después de vivir la experiencia en la isla.