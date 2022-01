Seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’ Stiven podría dinamitar lo que hay entre Alejandro y Tania

La isla de las tentaciones 4 llegó a su fin. Ya hemos visto las hogueras finales y hemos conocido las decisiones de las cuatro parejas que todavía permanecían en el programa. Unos finales esperados y otros algo más inesperados.

Lo de Nico y Gal.la era una historia imposible después de lo sucedido y, como todos apuntaban, se fueron de la isla por separado y muy mal rollo entre ellos. También se esperaba la ruptura de Rosario y Álvaro, pero pese a su final, fue imposible no emocionarse con su historia de amor tóxico.

Josué y Zoe se fueron juntos y, tal vez, la mayor sorpresa fue la de Alejandro y Tania que se fueron por separado por decisión de ella que decidió abandonar la isla sola.

Ahora, toca conocer el estado de estas parejas seis meses después de vivir una experiencia tan importante en sus vidas. De momento hemos visto un avance que nos ha dejado alguna pista.

Lo de Nico y Gal.la, sin arreglo

Nico y Miriam llegan solos al lugar en el que Sandra Barneda intenta ponerse al día recordando lo que vivieron en la isla. Invitan a Rosana que no parece tener muy buen rollo con ellos porque se ha convertido en la víctima del trío que se montó él en la isla. Una conversación a la que se incorporó Gal.la que de entrada se negó a saludar a su ex. “Primero hablamos, luego ya vemos si nos saludamos”, dice nada más llegar.

Y sí, hay gran discusión, principalmente por la perra que ella asegura que es suya y él insiste en que es de los dos. Miriam se queja de que ni siquiera la mira. “Es que para mí no eres nadie”, le reprocha Gal.la.

Y con el ambiente caldeado faltaba uno para acabar de incendiar el encuentro: Miguel. Con esa sonrisa perenne en su cara que logra sacar de quicio a cualquiera, se presentó frente a Nico que no dudó en decirle lo que pensaba de él: “Eres un fantasma, un vende motos y un sinvergüenza, colega”.

¿Ruptura entre Zoe y Josué?

Zoe y Josué fue la única pareja que salió indemne del concurso, por lo menos hasta la hoguera final. Ahora veremos si les ha pesado en su convivencia ya en España.

Lo primero que nos ha llamado la atención es que Josué ya no tiene el pelo azul. Ahora, moreno, le cuenta a Sandra que “yo esperaba que después de esta experiencia confiara en mí y, todo lo contrario, ella tiene unos celos y me ha formado unos pollos, unas peleas y unas broncas por tonterías…”, explicaba él. Ella pedía la palabra… se avecina crisis. Tal vez la única pareja que se quedó unida, no haya resistido.

Las lágrimas de Álvaro y Rosario

En cuanto a Álvaro y Rosario, siguen las lágrimas y ella mantiene las ganas de seguir abrazándolo, incluso delante de Sabela que también acudió a la cita. El hecho de que la ex pareja llegara por separado, nos deja claro que no sigue junta, pero… ¿podrá dar un giro la situación o Rosario seguirá feliz junto a Suso? A él, de momento no le hemos visto.

La segunda oportunidad de Sandra y Darío

También veremos el arrepentimiento de Sandra. Durante el programa descubrimos que poco antes de llegar a la isla, ella le había sido infiel a Darío con un ex. Y ya allí, lo volvió a ser besando a Rubo.

“Yo le hice todo este daño porque yo a mí misma ni me quería”, le explica a Sandra. “Darío para mí lo es todo”, añadía antes de que el llegara para asegurar que “creo que todas las personas tienen derecho a tener una segunda oportunidad y la merece”.

La bomba en la historia de Alejandro y Tania

Stiven, el tentador que tan buenas migas hizo con Tania en la isla, seis meses después llega con muchas ganas de hablar. “¿Vas a hablar solo tú o te puedo responder?”, escuchamos preguntar a una airada Tania.

Dejó la isla sola, pero por las imágenes que hemos podido ver en este avance de su vida seis meses después, hemos podido deducir que volvió a darle una oportunidad a Alejandro. Una oportunidad que parece que podría verse truncada por la confesión de Stiven.

‘El largo’, que así es como le apodó Alejandro, se dirigió directamente a él. “Te hablo de hombre a hombre, como dices tú. Ella te ha respetado en todo momento, pero fuera de la isla no lo ha hecho”.

Bombazo que nos deja con las ganas de ver estos reencuentros y ver, realmente, en qué estado están todas estas parejas y de qué manera ha marcado sus vidas este programa.